«Для поддержания хайпа»: как Киев пытается добиться от мировой общественности осуждения России

Украина намерена использовать площадку 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН для продвижения своей идеи по привлечению России к международной ответственности. В частности, замглавы офиса президента республики Андрей Смирнов заявил, что Киеву нужен трибунал по модели Нюрнбергского процесса, который бы не пересекался с работой Международного уголовного суда (МУС). По его словам, за украинское предложение выступают около десяти европейских стран, включая Польшу и прибалтийские республики. В его поддержку выступил и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Между тем эксперты отмечают однобокость подхода к событиям на Украине тех, кто так активно поддерживает ведущиеся расследования. В связи с этим какие-либо механизмы или трибуналы, созданные только ангажированными международными игроками, будут заведомо необъективными и предвзятыми, подчёркивают аналитики.

На площадке 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Украина намерена продвигать инициативу по привлечению России к международной ответственности. Как заявил замглавы офиса президента республики Андрей Смирнов в интервью газете Politico, Киев заинтересован в создании механизма, схожего с Нюрнбергским процессом.

«Нюрнбергский трибунал служит для нас примером. Мы хотим быть уверены, что виновные в этих преступлениях против Украины понесут ответственность», — сказал он.

По его словам, такой трибунал должен осуществлять работу отдельно от Международного уголовного суда (МУС), который уже ведёт своё расследование событий в республике. Смирнов также подчеркнул, что украинскую инициативу уже поддержали около десяти европейских стран, среди которых Польша и прибалтийские республики.

За создание специального трибунала высказался и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, отметив, что Брюссель выступает за «привлечение россиян к ответственности».

«Поскольку Россия и Украина не являются участниками Международного уголовного суда, возможно, стоит найти особую юрисдикцию», — заявил Боррель Politico в кулуарах ГА ООН.

В свою очередь, издание сообщает, что администрация украинского президента Владимира Зеленского видит сегодня возможность для продавливания своей инициативы на площадке ООН в свете недавно появившихся сообщений о массовых захоронениях под городом Изюмом Харьковской области.

Между тем эксперты отмечают удивительную «своевременность» обнаружения новых братских могил и их медийное освещение украинской стороной.

«Военные успехи украинского контрнаступления не оказались решающими. Западные эксперты уже дают им сдержанную оценку в соответствующих СМИ. Поэтому Украине для поддержания хайпа вокруг своего конфликта и сохранения поддержки со стороны Запада нужны новые резонансные инфоповоды, чтобы подпитывать повестку и интерес у западной общественности, которая уже устаёт от всей этой ситуации», — пояснила в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова.

С учётом того, что никаких официальных выводов по обнаруженным захоронениям пока сделано не было, у украинской стороны есть отличная возможность использовать этот кейс по аналогии с Бучей, отметила аналитик.

«Для Киева это возможность делать резонансные бездоказательные заявления на мировой площадке. Между прочим, эту тактику практиковали ранее и западные страны, пытаясь дискредитировать Россию по другим поводам», — подчеркнула Федосова.

Следствие ведут...

Стоит отметить, что разговоры по привлечению России к ответственности за приписываемые ей военные преступления ведутся западными странами уже давно. В частности, ещё 2 марта главный прокурор МУС Карим Хан объявил, что суд начал расследование военных преступлений и преступлений против человечества, совершённых на Украине. При этом рассматриваться будут не только актуальные события, но и те, что происходили с 21 ноября 2013 года. Отмечалось, что с просьбой начать следственные действия в МУС обратились 39 государств.

В том же месяце, 25 марта, Литва, Польша и Украина объявили о создании собственной следственной группы, которая намерена заниматься «агрессией РФ» и приписываемыми ей преступлениями. Её формирование позднее поддержало Европейское агентство по сотрудничеству органов юстиции (Евроюст). Своей целью Евроюст поставил сбор доказательств и обмен ими с партнёрами. Агентство также взяло на себя ответственность за поддержку координации и сотрудничества между следственными органами и прокуратурами стран, которые решили начать собственные расследования. Среди них, по данным украинской стороны, Словакия, Эстония, Германия, Швеция, Латвия, Норвегия и Франция.

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«Объединённая следственная группа также будет содействовать сотрудничеству этих стран с Международным уголовным судом (МУС)», — отметили в Евроюсте.

Заинтересованность в работе МУС по украинскому направлению позднее высказали и в Брюсселе. 11 апреля Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз намерен помогать прокурорам суда в сборе доказательств военных преступлений, которые якобы совершила Россия на Украине.

В свою очередь, Европарламент 19 мая одобрил резолюцию, призывающую ЕС поддержать учреждение специального международного трибунала для расследования военных преступлений на Украине. При этом в документе отмечалось, что расследование должно проводиться в отношении «российских лидеров и военачальников, а также их союзников».

Прямую заинтересованность в следствии против России проявили и в США. Так, в начале мая американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд в эфире телеканала PBS заявила, что Соединённые Штаты собирают «доказательства» противоправных действий России во время проводимой ею спецоперации. По её словам, Вашингтон оказывает содействие всем организациям, которые начали расследование в отношении РФ, чтобы, «когда придёт время, призвать российскую сторону к ответственности». Она также выделила работу МУС в этом направлении, притом что ни Россия, ни сами США его членами не являются.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд

AP

© Mary Altaffer

Факт участия США в сборе данных против россиян подтвердила и украинский посол в Вашингтоне Оксана Макарова, дав интервью телеканалу ABC 18 сентября.

«Мы получаем большую поддержку от США. Уголовные дела против россиян заводятся не только в соответствии с местным (украинским. — RT) законодательством, но также и в международных судах. Кроме того, следствие ведут и другие страны», — заявила она.

«Не на службе пропаганды»

При этом факты военных преступлений, совершаемых украинскими силами, Киев и прочие западные страны стараются замалчивать. Когда их всё же предают огласке, то это вызывает бурную реакцию у киевских властей. В частности, нападкам подвергся доклад правозащитников организации Amnesty International (AI) от 4 августа, в котором были собраны факты нарушений украинскими военными международного гуманитарного права в ходе конфликта. Своё возмущение по поводу отчёта в тот же день выразил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, назвав его «созданием фальшивой реальности». А советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в своём Twitter и вовсе обвинил правозащитников в отстаивании интересов Москвы.

Недовольство у представителей Киева вызывают не только всплывающие наружу неудобные факты, но и подход к освещению событий некоторыми западными СМИ. Так, посол Украины в Вене Василий Химинец разразился 17 сентября целой серией критических твитов в адрес австрийского телеканала ORF, который представил нейтральный репортаж из Изюма в программе ZIB2. В них он обвинил корреспондента телеканала в сомнениях в «преступлениях» российской армии.

«Раздражает и сбивает с толку: освещение Изюма в ZIB2… Факты, которые шокируют мир, но которые преуменьшает корреспондент ORF. В чём причина такой релятивистской журналистики? Какова цель?» — написал Химинец.

В ORF игнорировать претензии не стали, направив дипломату официальный ответ от имени главы редколлегии Дитера Борнеманна. В нём послу указали на необоснованность его обвинений, подчеркнув, что сотрудники ORF оперируют только проверенными данными. В обращении также напомнили Химинцу, что окончательных выводов по расследованию в Изюме нет, поэтому обвинять конкретную сторону в преступлениях нет оснований.

«Таким образом, предположение о «релятивистской журналистике» неуместно… Критическая журналистика является одной из западных ценностей демократии, основанной на фактах, а не на службе пропаганды с любой стороны», — приводит «СТРАНА.ua» текст документа.

Украинские военные

AP

© Leo Correa

Между тем Россия ведёт собственное расследование уголовных дел по событиям в ходе украинского конфликта в отношении представителей военного и политического руководства Украины, членов радикальных националистических объединений, а также представителей ВСУ. Как сообщал в июле председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете», в общей сложности возбуждено более 1,3 тыс. уголовных дел, по которым к ответственности привлекаются свыше 400 лиц.

В свою очередь, в ДНР 12 июля рассказали о работе с ЛНР над соглашением, которое утвердит устав международного трибунала над украинскими военными и наёмниками. По словам главы МИД ДНР Натальи Никоноровой, участие в нём могут принять представители России, а также Сирии, которые проявили «предварительный интерес и одобрение». В частности, как сообщил в конце августа глава ДНР Денис Пушилин, уже завершена работа по 80 эпизодам преступлений с участием боевиков батальона «Азов»*.

Не заинтересованы в объективности

По словам Виктории Федосовой, ни Киев, ни его западные кураторы сегодня не заинтересованы не только в проведении объективного расследования, совершаемого на Украине, но и в непредвзятом освещении событий в республике.

«Ведь там понимают, что очевидные факты говорят о нарушениях, военных преступлениях именно со стороны ВСУ. Если бы Киев и его покровители позволили этому стать достоянием общественности, то дискредитировали бы себя, чего допустить не могут. А для киевского режима это вообще вопрос его будущего существования. Поэтому им остаётся крутиться в этом колесе: бегать, придумывать, извергая очередные абсурдные вещи», — заметила эксперт.

Её позицию разделяет и замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. В разговоре с RT он подчеркнул, что сегодня Киев пытается делать из Изюма «Бучу-2», чтобы тем самым заставить международную общественность в очередной раз ужаснуться и стимулировать на новую помощь.

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«Однако думаю, что эта общественность сегодня будет уже более скептически настроена, потому что ей пытаются продать «преступление», состряпанное по стандартным и уже узнаваемым западным лекалам. Если провокация в Буче была шита белыми нитками, то Изюм построен на песке. Качество этой провокации крайне низко, в связи с чем и эффективность её будет мала», — пояснил аналитик.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко выразил в комментарии RT мнение, что в дальнейшем некий механизм по объективному разбирательству в украинском конфликте действительно понадобится.

«Нужна трибуна, на которой можно было бы называть вещи своими именами, а не просто бросаться обвинениями. Появление таковой стало бы большим плюсом для оценки происходящих событий. Однако нужно иметь полную уверенность в том, что такой механизм будет функционировать на принципах объективности и непредвзятости», — сказал он.

Однако создание некоего органа, на который можно возложить столь непростую задачу, как разбирательство по Украине, сегодня практически невозможно, считает Владимир Шаповалов.

«Все попытки подачи объективной информации напрочь блокируются Западом. Поэтому вероятность создания организации, которая могла бы провести независимое расследование, сведена к нулю. Непредвзятая точка зрения возможна только при наличии нейтральной стороны, которая не заинтересована в ситуации. Однако пока нет международных игроков, которые могли бы взять на себя это бремя», — резюмировал Шаповалов.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.