Площадка для самопиара: как Киев пытается навязывать свою повестку на Генассамблее ООН

Киев поставил своим дипломатам задачу отработать на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН несколько направлений, отвечающих интересам Украины, заявили в МИД республики. В их числе укрепление международной коалиции в поддержку страны, включая новые поставки вооружений, а также активизация отношений с государствами глобального Юга. Помимо этого, отмечают западные СМИ, Украина намерена поднять вопрос о создании международного механизма компенсаций, который призван узаконить её притязания на замороженные за рубежом активы РФ. Эксперты отмечают, что Киев при поддержке США пытается манипулировать площадкой ООН, навязывая остальным членам организации свою повестку. Однако Украине нечего предложить тем, кто изначально отказался принимать какую-либо сторону в текущем конфликте, поэтому дипломатические усилия Киева, скорее всего, сведутся лишь к декларациям, уверены аналитики.

Украинские дипломаты, которые принимают участие в общих дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, должны будут отработать несколько приоритетных направлений, отмеченных президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в МИД Украины, анонсировав участие в ГА своей делегации во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

«Президент Украины обозначил три основных приоритета работы украинской делегации на Генассамблее ООН: укрепление международной коалиции в поддержку Украины, в частности увеличение поставок оружия и финансовой помощи, привлечение России к международной ответственности... и активизация отношений со странами глобального Юга», — отмечается на сайте ведомства.

В частности, Кулеба планирует провести двусторонние встречи с главами МИД стран Африки, Ближнего Востока, Европы, Карибского бассейна и Латинской Америки.

Сам глава МИД 12 сентября отмечал, что на полях Генассамблеи намерен доказать мировым игрокам, что украинский конфликт касается каждого государства: «Бесполезно пытаться «пересидеть» его за ширмой нейтральности... Мир должен объединиться, чтобы помочь Украине одержать победу».

Однако эксперты отмечают, что притязания Киева на консолидацию мирового сообщества вокруг себя малореалистичны, так как многие государства не заинтересованы в выборе какой-либо стороны.

«Те же страны Азии, Африки, Ближнего Востока не особенно интересуются европейской повесткой. Для них гораздо более насущны собственные проблемы, чем какой-то далёкой Украины. Поэтому перед киевской делегацией стоит крайне непростая задача — заставить эти страны обратить на себя внимание и принять участие в судьбе Украины», — пояснил в беседе с RT заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

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По его словам, перетянуть на свою сторону нейтральные государства Киев может, лишь предложив им что-то взамен, в частности в экономическом плане.

«Однако у самой Украины таких возможностей нет. Только если за неё что-то посулят США или Евросоюз. Они, конечно, могут попытаться оказать экономическое и финансовое давление или, наоборот, предложить выгодные контракты. Однако перечисленные регионы сегодня всё яснее видят, что Запад готов сотрудничать, только если это выгодно ему самому, и не преминет оставить со своими заботами ровно тогда, когда использует весь потенциал «партнёра». И там не хотят оказаться в такой ситуации», — добавил аналитик.

С этим мнением солидарен доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков. В разговоре с RT он подчеркнул, что Украина может рассчитывать на поддержку только со стороны тех стран, которые входят в непосредственную орбиту влияния Соединённых Штатов, тогда как более-менее суверенные страны предпочтут ставить во главу угла свои интересы.

«Африку и арабский мир им вовлечь не удастся. Попытки влияния на них с украинской стороны — это детский сад. Их там слушать никто не будет, потому что интересы глобального Запада, отстаиваемые Украиной, они никогда не поддерживали и не будут поддерживать... Для них это колониалисты и эксплуататоры. Поэтому все усилия Украины выльются просто в декларации», — подчеркнул эксперт.

Украинская повестка

Между тем западные СМИ отмечают, что Киев намерен не только заниматься консолидацией мировой общественности вокруг своих проблем, но и добиваться легитимизации своих притязаний на зарубежные российские активы, замороженные рядом государств.

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«Украина призывает Генеральную Ассамблею ООН принять резолюцию, которая станет основой для создания международного механизма компенсаций. В результате это может привести к конфискации зарубежных активов РФ на сумму, достигающую $300 млрд», — сообщила британская газета The Guardian 18 сентября.

Утверждается, что Киев намерен добиться от своих союзников поддержки его предложения, согласно которому «любое мирное урегулирование с Москвой должно включать в себя многомиллиардные репарации от России».

При этом, как отметили в The Guardian, если к инициативе по репарациям на Западе ранее проявили интерес, то по вопросу конфискации российских активов реакция была более прохладная, так как изъятие имущества было бы незаконным согласно законодательству этих стран.

В целом поведение украинских дипломатов на международной арене вызывает критику в кулуарах ООН, рассказал РИА Новости первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. По его словам, представители Киева на заседаниях Совбеза ООН постоянно совершают нападки на российских коллег, переходя на личности, и превращают свои выступления «в фрагмент дешёвых и скандальных ток-шоу» при полном попустительстве со стороны западных покровителей.

«В кулуарах ООН всё больше наших коллег открыто возмущаются этой ситуацией, прямо говорят, что манера поведения украинского постпреда вредит имиджу его страны», — заявил Полянский.

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица

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Спекуляции на площадке ООН

Эксперты отмечают, что Украина сегодня использует площадку ООН для самопиара, перетягивая на себя внимание с остальных мировых проблем. И западные страны во главе с США в этом ей всячески помогают. В частности, аналитики обратили внимание на то, что российская делегация до сих пор не получила от США визы на всех своих членов, чтобы принять участие в 77-й сессии Генассамблеи ООН.

По словам Дмитрия Полянского, Вашингтон неприкрыто использует выдачу виз как «фильтр» для недопуска на площадку ООН стран, стремящихся проводить суверенную и независимую политику. При этом он напомнил, что оперативное обеспечение иностранных делегаций визами — прямая обязанность Соединённых Штатов как страны пребывания штаб-квартиры всемирной организации. Дипломат подчеркнул, что неприемлемость действий Вашингтона неоднократно отмечалась в рекомендациях специализированного органа Генассамблеи — Комитета по сношениям со страной пребывания. На основе его рекомендаций ГА ООН уже третий год подряд принимает консенсусом резолюции, предписывающие Генсеку рассмотреть возможность запуска арбитража ООН — США, если проблемы не будут оперативно разрешены.

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«Речь идёт именно об Антониу Гутерреше неслучайно. Сторонами Соглашения о центральных учреждениях ООН являются США и всемирная организация. Поэтому на её Генеральном секретаре лежит особая ответственность — именно он выступает гарантом соблюдения положений данного документа государством пребывания», — сказал Полянский.

Однако сам Гутерреш считает механизм арбитража неэффективным, отмечая, что он не предусматривает каких-либо принудительных мер.

«Я искренне сомневаюсь, что арбитраж приведёт к позитивному результату. И в любом случае это не изменит — вероятно, даже ухудшит — отношение принимающей страны (к России. — RT)», — пояснил он в разговоре с РИА Новости.

Напомним, ранее США сорвали участие российской делегации в саммите глав МВД в ООН, не выдав визу министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву.

По словам Вадима Козюлина, США пользуются тем, что штаб-квартира ООН находится на их территории, регулируя таким образом состав тех, кто участвует в жизни всемирной организации.

«Это даёт повод для обсуждения инициативы по переносу офиса ООН, но это непростое дело. Так что США пользуются своим доминирующим положением в собственных интересах, что вызывает вопросы и раздражение не только у России, но и у других государств», — заявил эксперт.

С его мнением согласен Леонид Крутаков, который отметил, что ООН сегодня во многих вопросах идёт на поводу у США, так как Вашингтон остаётся одним из крупнейших доноров организации.

«Если вы сидите на зарплате у США, то чьи интересы будете отстаивать? Понятно, что ООН в нынешнем своём виде — это нерабочий инструмент, потому что в нём сейчас нет явного паритета сил и равноправия. Американцам там противостоит только Россия, ну и ещё то и дело выступает Китай. Однако США сейчас стараются дискредитировать Россию по всем фронтам, чтобы окончательно утвердить своё доминирование в ООН и превратить её в свой инструмент», — резюмировал аналитик.