Небензя заявил о срыве участия Колокольцева в саммите глав МВД стран ООН из-за США

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Соединённые Штаты сорвали участие министра внутренних дел России Владимира Колокольцева в саммите глав МВД в ООН, так как американская сторона не выдала российской делегации визы.

Об этом Небензя сказал на саммите.

«Из-за действий американской стороны участие в саммите российской делегации из МВД во главе с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым было сорвано. Российской делегации попросту не выдали визы», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил Небензя, данные действия США являются очередным вопиющим нарушением американской стороной своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН.

«В этой связи хотели бы вновь подчеркнуть, что предоставление виз для делегатов — это не привилегия, а международно-правовая обязанность США», — подчеркнул постпред России при ООН.

Ранее глава департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв заявил, что Москва исходит из того, что США своевременно обеспечат главу российского МИД Сергея Лаврова и всю делегацию визами для участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН.