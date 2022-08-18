В МИД России выразили надежду на своевременную выдачу виз США российской делегации
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«Исходим из того, что Сергею Лаврову, а также членам делегации и их заместителям, указанным в распоряжении, своевременно будут выданы въездные визы в США», — сказал он РИА Новости.
Дипломат призвал секретариат ООН добиться от Вашингтона неукоснительного выполнения своих обязательств в рамках соглашения между ООН и американскими властями в части месторасположения центральных учреждений ООН, включая рассмотрение визовых заявок вовремя.
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что посольство России в США обратилось в Госдеп с требованием выдать визы главе МИД России Сергею Лаврову и остальным членам российской делегации на Генассамблее ООН.
Заместитель официального представителя Генсека международной организации Фархан Хак отметил, что Антониу Гутерреш находится в постоянном контакте с США и Россией по визовому вопросу.