Посольство потребовало от США выдать визы Лаврову и другим членам делегации на ГА ООН

Посольство России в США обратилось в Госдеп с требованием выдать визы главе МИД России Сергею Лаврову и остальным членам российской делегации на Генассамблее ООН.

Об этом рассказал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия 24».

«Посольство уже обратилось в Белый дом, Госдепартамент с требованием выполнить обязательства страны, на территории которой базируется штаб-квартира ООН, и незамедлительно выдать визы министру и всем членам российской делегации», — цитирует его ТАСС.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Соединённые Штаты должны воздержаться от провокационных действий в связи с прибытием спецборта Лаврова в Нью-Йорк на Генассамблею ООН в сентябре.