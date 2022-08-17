военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Посольство потребовало от США выдать визы Лаврову и другим членам делегации на ГА ООН

Короткая ссылка
Посольство России в США обратилось в Госдеп с требованием выдать визы главе МИД России Сергею Лаврову и остальным членам российской делегации на Генассамблее ООН.
Посольство потребовало от США выдать визы Лаврову и другим членам делегации на ГА ООН
  • РИА Новости

Об этом рассказал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия 24».

«Посольство уже обратилось в Белый дом, Госдепартамент с требованием выполнить обязательства страны, на территории которой базируется штаб-квартира ООН, и незамедлительно выдать визы министру и всем членам российской делегации», — цитирует его ТАСС.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Соединённые Штаты должны воздержаться от провокационных действий в связи с прибытием спецборта Лаврова в Нью-Йорк на Генассамблею ООН в сентябре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить