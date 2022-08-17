Посольство потребовало от США выдать визы Лаврову и другим членам делегации на ГА ООН
- РИА Новости
Об этом рассказал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия 24».
«Посольство уже обратилось в Белый дом, Госдепартамент с требованием выполнить обязательства страны, на территории которой базируется штаб-квартира ООН, и незамедлительно выдать визы министру и всем членам российской делегации», — цитирует его ТАСС.
Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Соединённые Штаты должны воздержаться от провокационных действий в связи с прибытием спецборта Лаврова в Нью-Йорк на Генассамблею ООН в сентябре.