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Генсек ООН находится в контакте с США и Россией по вопросу виз для российской делегации

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш находится в постоянном контакте с США и Россией по вопросу о предоставлении виз российской делегации для участия в Генассамблее организации. Об этом сообщил заместитель официального представителя Генсека Фархан Хак.
Генсек ООН находится в контакте с США и Россией по вопросу виз для российской делегации
  • РИА Новости

«Генеральный секретарь ООН и другие высокопоставленные представители ООН находятся в тесном контакте с принимающей стороной и соответствующими миссиями, включая миссию Российской Федерации, по вопросам в рамках соглашения о штаб-квартире между ООН и США», — цитирует его ТАСС.

Хак подчеркнул, что ООН продолжит работать над решением этого вопроса.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что посольство России в США обратилось в Госдеп с требованием выдать визы главе МИД России Сергею Лаврову и остальным членам российской делегации на Генассамблее ООН.

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