Генсек ООН находится в контакте с США и Россией по вопросу виз для российской делегации
- РИА Новости
«Генеральный секретарь ООН и другие высокопоставленные представители ООН находятся в тесном контакте с принимающей стороной и соответствующими миссиями, включая миссию Российской Федерации, по вопросам в рамках соглашения о штаб-квартире между ООН и США», — цитирует его ТАСС.
Хак подчеркнул, что ООН продолжит работать над решением этого вопроса.
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что посольство России в США обратилось в Госдеп с требованием выдать визы главе МИД России Сергею Лаврову и остальным членам российской делегации на Генассамблее ООН.