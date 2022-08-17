Генсек ООН находится в контакте с США и Россией по вопросу виз для российской делегации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш находится в постоянном контакте с США и Россией по вопросу о предоставлении виз российской делегации для участия в Генассамблее организации. Об этом сообщил заместитель официального представителя Генсека Фархан Хак.

«Генеральный секретарь ООН и другие высокопоставленные представители ООН находятся в тесном контакте с принимающей стороной и соответствующими миссиями, включая миссию Российской Федерации, по вопросам в рамках соглашения о штаб-квартире между ООН и США», — цитирует его ТАСС.

Хак подчеркнул, что ООН продолжит работать над решением этого вопроса.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что посольство России в США обратилось в Госдеп с требованием выдать визы главе МИД России Сергею Лаврову и остальным членам российской делегации на Генассамблее ООН.