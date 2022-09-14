«Политика нового колониализма»: как США намерены усиливать поддержку Украины в ООН и продолжать «изоляцию» России

США в ближайшее время собираются укреплять поддержку Украины в ООН и продолжать курс на изоляцию России на мировой арене, заявила американский постпред при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд. По её словам, РФ уже чувствует «давление от изоляции», а Вашингтон продолжит призывать страны присоединяться к ограничениям против Москвы. Как считают эксперты, Соединённые Штаты могут задействовать в том числе угрозы и шантаж для склонения государств на свою сторону. Однако даже эти усилия США вряд ли дадут ощутимый эффект, так как всё больше стран не желают действовать в ущерб собственным интересам, подчеркнули аналитики.

Соединённые Штаты планируют усилить поддержку Украины в ООН и продолжить продвижение политики, направленной на изоляцию России. С таким заявлением в интервью изданию Foreign Policy выступила американский постпред при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд.

«В ближайшие несколько недель и месяцев мы хотим укреплять поддержку Украины здесь, в ООН. Мы хотим и дальше изолировать Россию», — сказала она.

Вместе с тем дипломат затруднилась пояснить, на какие изменения в ООН по отношению к Украине рассчитывают власти США, отметив лишь, что Вашингтон изначально ставил своей задачей консолидацию поддержки Киева.

«Мы хотели бы, чтобы Украина находилась в сильной позиции, когда она сядет за стол переговоров с Россией... Мы смогли добиться того, чтобы 141 страна осудила Россию», — указала постпред.

При этом на замечание интервьюера, что многие государства, в которых суммарно проживает большая часть населения планеты, «воздержались или того хуже» от поддержки позиции США, Томас-Гринфилд предпочла ответить уклончиво: «Страны должны сами принимать решения относительно своего взгляда на этот конфликт».

Однако, по её словам, США намерены «помочь понять» этим государствам, почему о нейтралитете по отношению к Москве не может быть речи. Томас-Гринфилд также добавила, что США постарались бы найти способ, чтобы «выгнать (Россию. — RT) из Совета Безопасности ООН», если бы это было в их силах.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд

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Безосновательные заявления

Опрошенные RT эксперты отмечают, что заявления представителей США о якобы существовании мировой изоляции России беспочвенны. Так, ещё 28 февраля Лига арабских государств, объединяющая более 20 стран, обозначила намерение занять нейтральную позицию по украинскому конфликту. В начале марта 35 стран — членов ООН обозначили свою позицию, воздержавшись от голосования на заседании Генассамблеи за резолюцию по Украине с осуждением действий России, ещё пять государств выступили против документа.

Спустя полгода, 24 августа, антироссийское заявление по конфликту на Украине поддержали менее трети всех стран — членов ООН.

Провал попыток США по изоляции Москвы констатируют и западные СМИ. В частности, 25 июля журналист AP Мэттью Ли на брифинге в Госдепартаменте указал официальному представителю ведомства Неду Прайсу на то, что, несмотря на все усилия Вашингтона блокировать Россию на мировой арене, её руководство посещает саммит G20, проводит турне по Африке, участвует в подписании соглашения по вывозу зерна в Турции и посещает трёхсторонний саммит в Иране.

В свою очередь, в испанской газете El País в середине августа констатировали, что утверждение о блокаде России «верно для Запада, но не для других регионов». Среди них называются арабские страны, некоторые из которых считаются традиционными союзниками США. Более того, в общественном мнении и соцсетях преобладает позиция, поддерживающая точку зрения Москвы, подчёркивалось в материале издания.

«И это открывает дорогу для нарратива... что победа Путина на Украине приведёт к созданию более многополярного мира», — пишет El País.

Кроме того, американские усилия в этом направлении всё больше подрывают такие крупные страны, как Китай и Индия, подчёркивал в начале сентября автор портала Axios Дэйв Лоулер. И это при том, что Вашингтон считает ту же Индию одним из самых ценных своих партнёров и старается всячески заместить Москву в отношениях с Нью-Дели. Несмотря на это, Индия участвует в совместных с Россией военных учениях и наращивает закупку нефти, отметил Лоулер. Он также привёл статистические данные, согласно которым если до 24 февраля на Индию приходилось менее 1% экспорта российской нефти, то к июлю этот показатель вырос до 13%.

Военнослужащие из Индии во время торжественного открытия ежегодных стратегических командно-штабных учений «Восток-2022»

РИА Новости

© Виталий Аньков

Безоговорочно политику США по украинскому конфликту не поддерживает и их крупный союзник по НАТО — Турция. Глава страны Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с сербским коллегой Александром Вучичем 7 сентября открыто заявил «об ошибочности позиции Запада» по этому вопросу.

«Потому что налицо действия Запада, основанные на провоцировании сторон», — приводит его слова агентство Anadolu. Эрдоган также подчеркнул, что РФ нельзя недооценивать, в связи с чем Анкара придерживается «сбалансированной политики в отношении Украины и России».

Однако в США не оставляют попыток консолидировать пока не присоединившиеся к ним страны. В частности, вектор на принуждение к этому был избран в отношении африканских стран. Опасаясь российского влияния на континенте, палата представителей конгресса 27 апреля одобрила законопроект «О борьбе со злонамеренными действиями России в Африке». Согласно ему, Госдеп должен отслеживать деятельность российских представителей в африканских странах и противодействовать росту их влияния, которое подрывает цели и интересы США на континенте. В документе отмечается, что в случае фиксации «злонамеренных действий» Соединённые Штаты должны быть способны привлечь к ответственности Российскую Федерацию, а также правительства и должностных лиц африканских стран, сотрудничающих с РФ «посредством санкций или иных ограничений».

Однако этот законопроект вызвал бурную реакцию у государств Африки. Так, на саммите Сообщества развития Юга Африки (SADC) 17 августа страны осудили планы США ввести наказание за поддержку ими России.

«Участники саммита выразили своё недовольство тем, что континент становится объектом односторонних и карательных мер из-за закона «О борьбе со злонамеренными действиями России в Африке», недавно принятого палатой представителей США, и вновь подтвердили свою принципиальную позицию по неприсоединению к любым конфликтам за пределами континента», — говорится в итоговом коммюнике SADC.

«Желаемое за действительное»

Сенатор Константин Долгов в беседе с RT назвал продвигаемую США идею всемирной изоляции России попыткой выдать желаемое за действительное.

«Даже несмотря на то, что 141 страна высказалась в пользу той резолюции с осуждением, на деле никакого антироссийского фронта в ООН нет, как его нет в международном сообществе в целом. Причина этого в том, что Россия воспринимается многими государствами как полюс не просто реальной силы, но ещё и приверженности международному праву и традиционным ценностям», — сказал он.

По словам политика, США на фоне событий на Украине попытались использовать момент, чтобы заручиться поддержкой ещё большего числа стран. Однако речь вряд ли пойдёт о правовых методах, считает эксперт.

«США не оставят своих попыток навязывать собственный курс всем. Для этого используется всё: фальсификация, дезинформация, прямой шантаж — дипломатический, экономический, финансовый. Американцам не привыкать. Они эти инструменты практикуют на протяжении всей новейшей истории в отношении суверенных государств. Это политика нового колониализма. Многие страны это прекрасно видят, но не все могут сопротивляться такому диктату», — пояснил Долгов.

В то же время доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков полагает, что США, объявляя об усилении поддержки Украины в ООН, на деле не имеют для этого каких-либо существенных рычагов, поэтому все их «усилия» будут выражаться в декларациях и резолюциях. Более агрессивное влияние США будут оказывать за пределами штаб-квартиры ООН, подбирая к каждой не присоединившейся к их курсу стране свой ключ, кому-то угрожая, кого-то подкупая, считает аналитик.

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«США исходят из принципа экстерриториальной юрисдикции, что само по себе нонсенс в международном праве. Сегодня вместо правового мира всем навязывается мир принципов, где торжествуют желания и потребности только определённых держав. США, сочтя развал СССР сигналом к тому, что все предыдущие соглашения, выработанные в рамках ООН, можно игнорировать, ставят сегодня во главу угла только свои интересы и не гнушаются никакими методами для их удовлетворения», — отметил он в разговоре с RT.

Тем не менее всё больше стран сопротивляются давлению США, так как для них очевидна их лицемерность в обозначении своих позиций, подчеркнул в комментарии RT доцент МГУ Борис Межуев.

«В истории США множество односторонних военных акций, которые проводились с грубым нарушением всех принципов ООН, но никому в голову не приходило лишать американских граждан собственности, виз и вводить против них санкции. Россия же действовала в соответствии с Уставом ООН, однако была заклеймена Западом. Для остального мира это показалось нарушением правил игры, установленных самими же США, в связи с чем ряд стран и счёл возможным не придерживаться их далее», — сказал эксперт.

Эту точку зрения разделяет Леонид Крутаков. Он подчеркнул, что мир двигается к многополярности и возвращаться обратно к одному центру влияния не намерен.

«Никому не хочется жить в мире, где есть один хозяин, который решает вопросы с помощью кнута. Россия для многих стран, особенно тех, кто активно сейчас развивается, является альтернативой сильного и мощного во всех планах партнёра и союзника. И возвращаться под иго США те страны не хотят, предпочитая отстаивать свои интересы, а не Вашингтона. И в будущем это вряд ли изменится, несмотря на все усилия США», — резюмировал аналитик.