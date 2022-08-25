Менее трети стран ООН поддержали антироссийское заявление по Украине

Менее трети стран ООН присоединились к антироссийскому заявлению по ситуации на Украине, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что под заявлением подписались 54 государства.

Заявление было зачитано постпредом Украины при ООН Сергеем Кислицей.

«Мы по-прежнему привержены суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в рамках её международно признанных границ», — сказал Кислица.

24 августа стало известно, что Зеленский по видеосвязи принимает участие в заседании Совбеза ООН по Украине.

Россия выступила против участия Зеленского в таком формате, поскольку это противоречит требованиям протокола Совбеза.

Вопрос был поставлен на процедурное голосование. За участие выступили 13 членов СБ ООН, Россия высказалась против, Китай воздержался.