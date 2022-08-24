Небензя пояснил, что Зеленский для выступления на Совбезе ООН должен присутствовать в зале

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя пояснил, что российская делегация выступила против виртуального участия президента Украины Владимира Зеленского на Совбезе, потому что правила в таком случае предусматривают его физическое присутствие в зале заседаний.

«Мы не против участия президента Украины или его представителей в заседании. Но только такое участие должно быть очным — с его физическим присутствием в зале Совета Безопасности. Это не наша прихоть, а правила, которые регулируют работу Совета. Здесь нет политики, а вопрос процедуры», — сказал дипломат, слова которого приводит РИА Новости.

24 августа стало известно, что Зеленский по видеосвязи принимает участие в заседании Совбеза ООН по Украине.

Россия выступила против участия Зеленского в таком формате, поскольку это противоречит требованиям протокола Совбеза.

Вопрос был поставлен на процедурное голосование. За участие выступили 13 членов СБ ООН, Россия высказалась против, Китай воздержался.