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Зеленский по видеосвязи намерен принять участие в заседании СБ ООН по Украине

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Украинский президент Владимир Зеленский по видеосвязи намерен принять участие в заседании Совбеза ООН по Украине.
Зеленский по видеосвязи намерен принять участие в заседании СБ ООН по Украине
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постоянного представителя Китая при всемирной организации, председателя Совбеза в августе Чжан Цзюня.

«Мы получили от постоянного представительства Украины предложение пригласить президента Украины принять участие в заседании Совета Безопасности ООН по видеосвязи», — сказал он.

Россия выступила против участия Зеленского в таком формате, поскольку это противоречит требованиям протокола Совбеза, поэтому вопрос был поставлен на процедурное голосование. За участие выступили 13 членов СБ ООН, Россия высказалась против, Китай воздержался.

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