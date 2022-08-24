Зеленский по видеосвязи намерен принять участие в заседании СБ ООН по Украине

Украинский президент Владимир Зеленский по видеосвязи намерен принять участие в заседании Совбеза ООН по Украине.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постоянного представителя Китая при всемирной организации, председателя Совбеза в августе Чжан Цзюня.

«Мы получили от постоянного представительства Украины предложение пригласить президента Украины принять участие в заседании Совета Безопасности ООН по видеосвязи», — сказал он.

Россия выступила против участия Зеленского в таком формате, поскольку это противоречит требованиям протокола Совбеза, поэтому вопрос был поставлен на процедурное голосование. За участие выступили 13 членов СБ ООН, Россия высказалась против, Китай воздержался.