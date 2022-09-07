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Эрдоган: Россия не та страна, которую можно недооценивать

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не та страна, которую можно недооценивать.
Эрдоган: Россия не та страна, которую можно недооценивать
  • AP
  • © Darko Vojinovic

Об этом Эрдоган заявил на пресс-конференции с сербским лидером Александром Вучичем в Белграде.

«Я говорю тем, кто недооценивает Россию: вы ошибаетесь. Россия — это не та страна, которую можно недооценивать. Россия сократила поставки природного газа, цены в Европе выросли. Все в задумчивости. Почему вы не подумали об этом раньше? Здесь, конечно, Россия будет использовать все имеющиеся в её распоряжении средства, когда все на неё нападут. Мы надеемся как можно скорее прийти к заключению мира и прекратить это дело. Пусть мир вновь обретет мир», — цитирует его РИА Новости.

Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, экономист Алексей Зубец рассказал о последствиях энергокризиса для Европы.

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