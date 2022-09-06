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Экономист Зубец рассказал о последствиях энергокризиса для Европы

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Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, экономист Алексей Зубец рассказал о последствиях энергокризиса для Европы.

«Цены на европейских рынках газа уже бьют рекорды, и будет ещё хуже. Будут цены $4—5 тыс. за 1 тыс. кубометров, что означает остановку всей европейской энергоёмкой промышленности», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, ЕС уже сильно страдает из-за энергокризиса.

Ранее пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил, что к энергетическому кризису привели антироссийские меры.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.

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