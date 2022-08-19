«Нет рычагов давления»: почему в США признали невозможность разрыва партнёрских связей России и Индии

В США сочли невозможным в краткосрочной перспективе сместить вектор внешней политики Индии в сторону от России. По словам главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, «это не то же самое, что просто щёлкнуть выключателем». При этом он отметил, что подобная переориентация станет для Вашингтона долгосрочной задачей. Эксперты констатируют, что Индия в последние месяцы нарастила импорт энергоресурсов и удобрений из РФ, а также остаётся одним из крупнейших покупателей российского оружия. Нью-Дели претендует на статус одного из новых центров влияния, в связи с чем не позволит кому бы то ни было навязывать себе геополитическую позицию, уверены аналитики.

Власти США признают, что не могут в короткий срок изменить внешнюю политику Индии в отношении России, однако Вашингтон не оставит усилий в этом направлении. С таким заявлением на брифинге выступил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, комментируя участие Индии в предстоящих учениях «Восток-2022», а также сотрудничество Москвы и Нью-Дели в экономической и военной сферах.

«Мы понимаем, что это не то же самое, что просто щёлкнуть выключателем. Переориентация внешней политики в сторону от России будет долгосрочной задачей, особенно для стран, которых с Россией связывают длительные отношения, которые, как в случае с Индией, насчитывают не одно десятилетие», — сказал он.

При этом дипломат ушёл от ответа на вопрос, признают ли в США провальными свои попытки изолировать Россию на внешнеполитической арене. По его словам, Соединённые Штаты якобы никогда не требовали от мировых игроков занять какую-либо сторону, уважая их право принимать решения в соответствии с собственными интересами.

«Дело не в том, что мы смотрим на мир с точки зрения игры с нулевой суммой: или всё, или ничего, или ты во всём на стороне США, или ни в чём. Мы признаём... что все страны в мире будут принимать собственные суверенные решения, основанные на их собственной оценке своих интересов и ценностей», — подчеркнул Прайс.

Вместе с тем он отметил, что Вашингтон продолжит доносить до остальных государств свою точку зрения и говорить о выгодах от сотрудничества с Соединёнными Штатами.

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«Мы по-прежнему уверены, что по мере того, как мы взаимодействуем со странами по всему миру и чётко даём понять, к какому типу партнёрства стремимся, какие дивиденды подобное партнёрство может принести и США, и странам мира, другие государства будут всё больше стремиться к партнёрству с Соединёнными Штатами и продолжат выступать против действий России на Украине», — заявил представитель Госдепа.

Во имя сотрудничества

Эксперты отмечают, что Вашингтон пытается всячески заслужить доверие Нью-Дели, закрывая глаза на то, что индийская сторона пренебрегает антироссийскими санкциями. Ради установления более прочных отношений с южноазиатским государством там готовы терпеть критику со стороны американского истеблишмента, констатируют политологи. Так, сенатор Боб Менендес ещё в конце апреля на слушаниях в комитете верхней палаты конгресса США по ассигнованиям указал, что Индия продолжает поддерживать с Россией партнёрские отношения, несмотря на известную позицию Вашингтона.

«Они покупают у России нефть. Они покупают С-400. Они воздерживаются (при голосовании с критикой России. — RT) в ООН, но при этом являются членом четырёхстороннего диалога по безопасности (Quad). Поэтому в некотором роде мы подаём миру противоречивые сигналы. Слов «мы встревожены» и «разочарованы» мало», — заявил он.

Его мнение разделяет сенатор Крис Ван Холлен, который на тех же слушаниях потребовал от Госдепа объяснить, почему США не применяют рестрикции против государств, импортирующих российские ресурсы.

Однако в Вашингтоне, несмотря на критику, не торопятся менять курс в отношении Нью-Дели. Более того, в середине июля палата представителей приняла поправку к закону «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), которая позволяет Индии избежать санкций за взаимодействие с Россией по военно-технической линии. По словам автора поправки, конгрессмена Ро Ханны, этот шаг позволит укрепить индийско-американские отношения и поможет Вашингтону наладить с Нью-Дели диалог о замещении российского вооружения американским, что, впрочем, потребует дополнительных шагов со стороны США.

Флаги Индии и США

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Об излишней «мягкости» США в отношении Индии, которая не намерена рвать отношения с РФ, пишут и американские СМИ. Так, обозреватель политического журнала Washington Examiner Том Роган подчеркнул, что «в плане дружбы США предлагают гораздо больше, чем получают» от Индии.

«Возьмём странное почтение, которое Индия питает к России… Индия продолжает представлять для Москвы ключевой источник иностранного капитала и престижа… Кроме того, отказавшись даже осудить российское вторжение на Украину, Индия порвала (связи. — RT) с подавляющим числом демократических стран. Этот выбор имеет значение», — написал он.

По словам Рогана, действия индийского руководства подрывают центральные интересы внешней политики США, среди которых, в частности, «укрепление сотрудничества в области противодействия основным противникам» Штатов.

«Привилегированное стратегическое партнёрство»

Между тем, как сообщил ещё в феврале посол России в Индии Денис Алипов, республика — крупнейший партнёр РФ в оборонной сфере. По его словам, общий портфель индийских заказов превышает $14 млрд.

«Это, кстати, четверть российских продаж вооружений за границу… Мы предлагаем индийцам, пожалуй, лучшие условия, поэтому с нами сложно конкурировать», — сказал он в интервью РБК.

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В частности, между РФ и Индией подписан контракт на поставку ЗРК С-400 стоимостью более $5 млрд. Передача ракетных систем осуществляется по согласованному сторонами графику, заявил ТАСС на полях форума «Армия-2022» глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.

К тому же в последние месяцы Индия активно наращивает импорт российских энергоресурсов и удобрений, отмечают зарубежные СМИ. Так, газета The Washington Post отметила 4 августа, что Индия с апреля по июнь 2022 года закупила у России рекордные 7,74 млн т удобрений.

В свою очередь, The Economic Times со ссылкой на компанию по отслеживанию грузов Vortexa сообщила 8 августа, что Индия за последние месяцы увеличила импорт российских продуктов нефтепереработки в три раза по сравнению со средними показателями последних лет. Как заявила изданию аналитик Vortexa Серена Хуан, поставки из РФ вытеснили сырьё из стран Ближнего Востока, Западной Африки и США.

Помимо нефтепродуктов, Нью-Дели повысил объёмы закупок российского угля, отмечают в аналитической компании CoalMint. По её сведениям, в период с 1 по 15 августа импорт российского угля в Индию вырос на 70% по сравнению с аналогичным показателем годичной давности — до 1,46 млн т. При этом в CoalMint подчёркивают, что для оплаты индийские компании пользуются не американскими долларами, а рядом других валют, рассматривая в перспективе и оплату рублями.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди

globallookpress.com

© Sonu Mehta/Hindustan Times/www.imago-images.de

В Москве наращивание разноплановых межгосударственных связей с Индией только приветствуют. Как отметил президент Владимир Путин 15 августа, это отвечает интересам «упрочения безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровне».

«Российско-индийские отношения развиваются в духе особо привилегированного стратегического партнёрства», — подчеркнул Путин в послании к президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди в честь 75-летия провозглашения независимости республики.

Долгосрочная задача

По словам доцента Института стран Азии и Африки МГУ Бориса Волхонского, США уже давно пытаются сфокусировать внимание Индии на себе, однако терпят неудачу из-за независимой позиции Нью-Дели.

«Отвратить Индию от России — это задача, которую США поставили себе ещё в 1990-х годах. Однако Индия предпочитает независимость в вопросах внешней политики, руководствуясь в первую очередь собственными интересами. Поэтому ждать, что она откажется от суверенной позиции по примеру европейских стран, Соединённым Штатам не стоит», — сказал собеседник RT.

С ним согласна и руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяна Шаумян. В комментарии RT она подчеркнула, что несмотря на то, что Индия существует как независимое государство всего 75 лет, она занимает твёрдую позицию на мировой арене, претендуя на статус одного из новых центров влияния.

«Индия не та страна, которой можно манипулировать. Это крупная держава, которая достигла значительных успехов во всех сферах. Я думаю, что американцы должны проявлять больший реализм, а не пытаться воздействовать на неё», — заметила она.

При этом Шаумян не считает, что Нью-Дели станет отдавать России абсолютный приоритет во внешней политике, несмотря на долгие партнёрские отношения с Москвой.

«Индийские политики не станут делать выбор в пользу кого-то одного. Они будут исходить из выгоды своей страны в отношениях и с РФ, и с США. Вместе с тем российско-индийский диалог длится дольше, чем индийско-американский. Для нас Индия — стратегический, привилегированный партнёр. Двусторонние отношения строятся на общей заинтересованности и общих взглядах на ряд вопросов», — добавила Шаумян.

В свою очередь, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в разговоре с RT указал, что Индия не зависит в чём-либо от Соединённых Штатов, чтобы слепо следовать навязываемой ими повестке.

«Индия руководствуется своими национальными интересами. Она прагматичный партнёр, поэтому не будет давать легковесных обещаний, которые не собирается выполнять. К тому же у американцев нет никаких значительных рычагов давления на Нью-Дели», — пояснил он.

В целом Индия, отстаивая независимость своей позиции, демонстрирует остальным странам, что для успешного развития протекция какого-либо крупного игрока необязательна, заметил Борис Волхонский. Что, по его словам, «досадно для США», так как таким образом рушится их план по изоляции России.

«Неудача США в попытке исключить Россию из мировых процессов заключается в глубокой интегрированности в них РФ. Мир слишком взаимосвязан, и Россия играет в нём далеко не последнюю роль. Вдобавок в условиях кризиса глобальной экономики вдруг выяснилось, что первостепенное значение имеют такие реальные вещи, как продовольствие и энергоносители, а не курс доллара и геополитика. РФ — один из основных поставщиков нефти и газа, и портить с ней отношения — значит загонять себя в условия энергетического и продовольственного голода. Мир увидел это на примере Европы, поэтому повторять её судьбу не спешит», — резюмировал он.