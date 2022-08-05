WP: Индия увеличила импорт из России и нарушила планы Запада по изоляции Москвы

Индия резко увеличила импорт товаров из России, чем нарушила планы Соединённых Штатов и их союзников по изоляции Москвы. Об этом заявила обозреватель газеты The Washington Post Нина Масих.

«Индия обращается к российским удобрениям, показывая, что ей трудно изолировать Москву. Импорт из России резко вырос и идет в дополнение к рекордным поставкам в Индию уцененной российской нефти», — отметила Масих.

По данным газеты, с апреля по июнь 2022 года Индия закупила у России рекордные 7,74 млн т удобрений, а также увеличила поставки угля, нефти и подсолнечного масла.

Как ранее сообщила газета Die Welt, торговля между Германией и Россией продолжает показывать рост, несмотря на эмбарго на уголь, золото, сталь и водку.