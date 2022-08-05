военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

WP: Индия увеличила импорт из России и нарушила планы Запада по изоляции Москвы

Короткая ссылка
Индия резко увеличила импорт товаров из России, чем нарушила планы Соединённых Штатов и их союзников по изоляции Москвы. Об этом заявила обозреватель газеты The Washington Post Нина Масих.

«Индия обращается к российским удобрениям, показывая, что ей трудно изолировать Москву. Импорт из России резко вырос и идет в дополнение к рекордным поставкам в Индию уцененной российской нефти», — отметила Масих.

По данным газеты, с апреля по июнь 2022 года Индия закупила у России рекордные 7,74 млн т удобрений, а также увеличила поставки угля, нефти и подсолнечного масла.

Как ранее сообщила газета Die Welt, торговля между Германией и Россией продолжает показывать рост, несмотря на эмбарго на уголь, золото, сталь и водку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить