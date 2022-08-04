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Die Welt: торговля Германии с Россией продолжает расти

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Торговля между Германией и Россией продолжает показывать рост, несмотря на эмбарго на уголь, золото, сталь и водку. Об этом сообщил Олаф Герсеманн в статье для газеты Die Welt.
Die Welt: торговля Германии с Россией продолжает расти
  • Gettyimages.ru
  • © Frank Rumpenhorst/picture alliance

По словам обозревателя, рост показателей торговли между двумя странами связан с возросшими ценами на газ.

По данным немецкого статистического ведомства, в июне Германия выплатила России €3,5 млрд за газ. С мая текущего года показатели роста составили 5%, а в сравнении с июнем прошлого года — 39%.

Герсеманн признал, что импорт из России в физическом выражении сократился на 30%, однако Германия не достигла своих целей.

«Всё получилось против нашего расчёта… Россия сбалансирует свой бюджет и сможет оставлять больше газа в земле для будущей добычи. Чтобы потом ещё больше миллиардов евро и рублей текли из Германии в Россию», — приводит слова автора РИА Новости.

Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер выступил за запуск трубопровода «Северный поток — 2» на фоне непростой ситуации с энергоснабжением ФРГ.

Кроме того, Шрёдер выступил за продолжение контактов Москвы и Берлина.

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