Бывший канцлер Германии Шрёдер выступил за продолжение контактов с Россией
«Я не буду отказываться от моих возможностей говорить с президентом Путиным», — цитирует его ТАСС.
Кроме того, экс-канцлер выступил за дипломатическое урегулирование украинского кризиса.
«Судьбу военнослужащих и украинского гражданского населения можно облегчить лишь посредством дипломатического решения», — подчеркнул Шрёдер.
Ранее лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен выразила уверенность, что конфликт на Украине может быть решён только дипломатическими методами.
9 июля немецкая газета Die Welt сообщала, что США вместе с главными европейскими союзниками, вероятно, начали секретные консультации по дипломатическому разрешению украинского кризиса.