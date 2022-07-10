Бывший канцлер Германии Шрёдер выступил за продолжение контактов с Россией

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Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что не видит смысла отказываться от возможности общения с президентом России Владимиром Путиным на фоне специальной военной операции на Украине.

«Я не буду отказываться от моих возможностей говорить с президентом Путиным», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, экс-канцлер выступил за дипломатическое урегулирование украинского кризиса.

«Судьбу военнослужащих и украинского гражданского населения можно облегчить лишь посредством дипломатического решения», — подчеркнул Шрёдер.

Ранее лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен выразила уверенность, что конфликт на Украине может быть решён только дипломатическими методами.

9 июля немецкая газета Die Welt сообщала, что США вместе с главными европейскими союзниками, вероятно, начали секретные консультации по дипломатическому разрешению украинского кризиса.

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