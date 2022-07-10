Ле Пен исключила военное решение конфликта на Украине

Лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в эфире BFM TV выразила уверенность, что конфликт на Украине может быть решён только дипломатическими методами.

«Если Украина считает, что существует военное решение, я уверена: она ошибается. Нужно искать дипломатическое решение», — цитирует её ТАСС.

Ле Пен подчеркнула, что военные специалисты не могут сказать, что «Украина способна победить в военных действиях против России».

Ранее немецкая газета Die Welt сообщала, что США вместе с главными европейскими союзниками, вероятно, начали секретные консультации по дипломатическому разрешению украинского кризиса.

Британский премьер-министр Борис Джонсон, заявивший о своей отставке, признал, что в мире появляется усталость от темы Украины.