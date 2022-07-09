Welt: США и союзники в Европе ведут тайные консультации по разрешению украинского кризиса
- РИА Новости
«Похоже, что между США и ключевыми европейскими союзниками уже ведутся тайные консультации, в ходе которых рассматриваются дипломатические методы прекращения конфликта», — говорится в материале.
Издание при этом не приводит подтверждений этой версии.
«Но что такое дипломатическое решение? Говоря просто, это решение, которое положит конец международному кризису или конфликту путём диалога и переговоров без применения силы. Только это редко бывает так просто», — пишет газета.
Британский премьер-министр Борис Джонсон, заявивший о своей отставке, ранее признал, что в мире появляется усталость от темы Украины.