Welt: США и союзники в Европе ведут тайные консультации по разрешению украинского кризиса

США вместе с главными европейскими союзниками, вероятно, начали секретные консультации по дипломатическому разрешению украинского кризиса, пишет немецкая газета Die Welt.

«Похоже, что между США и ключевыми европейскими союзниками уже ведутся тайные консультации, в ходе которых рассматриваются дипломатические методы прекращения конфликта», — говорится в материале.

Издание при этом не приводит подтверждений этой версии.

«Но что такое дипломатическое решение? Говоря просто, это решение, которое положит конец международному кризису или конфликту путём диалога и переговоров без применения силы. Только это редко бывает так просто», — пишет газета.

Британский премьер-министр Борис Джонсон, заявивший о своей отставке, ранее признал, что в мире появляется усталость от темы Украины.