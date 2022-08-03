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Экс-канцлер ФРГ Шрёдер выступил за запуск «Северного потока — 2»

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Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер в интервью изданию Stern выступил за запуск трубопровода «Северный поток — 2» на фоне непростой ситуации с энергоснабжением ФРГ.
Экс-канцлер ФРГ Шрёдер выступил за запуск «Северного потока — 2»
  • Gettyimages.ru

«Самым простым решением было бы ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2», — сказал Шрёдер.

Он отметил, что «когда дела пойдут совсем туго», то существуют трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» — и проблем с поставками газа для промышленности Германии и немецких домохозяйств не будет.

Ранее Шрёдер выступил за продолжение контактов с Россией.

Как сообщал в июле Der Spiegel, жена Шрёдера заявила о его приезде в Москву с целью проведения переговоров по энергетике.

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