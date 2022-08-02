Востребованное лидерство: какие перспективы открывает возможное расширение БРИКС

Алжир планирует присоединиться к БРИКС. Об этом сообщил президент арабской республики Абдельмаджид Теббун в интервью государственному телевидению. В июне алжирский лидер принял участие в саммите БРИКС, в ходе которого заявил о необходимости создать в мире «новый экономический порядок» с равными правами для всех участников. Помимо Алжира, членами сообщества, состоящего на данный момент из РФ, КНР, Индии, Бразилии и ЮАР, собираются стать ещё пять государств: Иран, Аргентина, Турция, Саудовская Аравия и Египет. По мнению экспертов, возросшая популярность БРИКС объясняется тем, что всё больше стран стремятся сократить зависимость от американоцентричной системы международных отношений.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун в интервью алжирскому государственному телевидению заявил, что арабская республика намерена присоединиться к БРИКС. Политик отметил, что если Алжир будет принят в ряды сообщества, то это станет «хорошей новостью» для страны.

«Для присоединения к группе БРИКС необходимо соответствовать определённым экономическим и другим условиям. Я думаю, что эти условия в значительной степени обеспечены в Алжире», — сказал Теббун.

В июне, выступая на саммите БРИКС, состоявшемся в формате видеоконференции, алжирский лидер заявил, что «экономическая отсталость, от которой страдают некоторые развивающиеся страны, является не только внутренней проблемой (этих государств. — RT), но проистекает из очевидного дисбаланса в структуре международных экономических отношений и гегемонии группы стран».

«Наш прошлый опыт показал, что дисбаланс, зафиксированный на мировой арене, и маргинализация развивающихся стран в международных организациях являются источником нестабильности, недостатка равенства и отсутствия развития», — подчеркнул Теббун.

По мнению президента Алжира, в мире необходимо создать «новый экономический порядок, в рамках которого будут царить справедливость и равенство между странами».

В беседе с RT старший научный сотрудник ИМЭМО им. Примакова РАН Алексей Куприянов объяснил желание Алжира стать участником БРИКС экономическими причинами и общим стремлением более тесно сотрудничать с членами этого сообщества.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун

Gettyimages.ru

«Алжир, как и ряд других стран, видит в членах БРИКС наиболее перспективно развивающиеся экономики и державы, которые будут доминировать в мировом экономическом пространстве со второй половины XXI века. Когда Алжир присоединится к БРИКС, то правительство сможет принимать участие в политическом диалоге и заодно будет расширять экономическое взаимодействие с участниками этого клуба», — сказал Куприянов.

В свою очередь заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин заявил в комментарии RT, что Алжир перестал видеть перспективы в развитии отношений с западным миром и намерен существенно расширить горизонты сотрудничества с другими державами, включая Россию.

«Современный Алжир даёт понять, что готов взаимодействовать со странами БРИКС и игнорировать давление ЕС и США. Особый интерес арабская республика испытывает к России, с которой она рассчитывает укрепить военно-техническое и антитеррористическое сотрудничество», — отмечает Кошкин.

Объединяющий курс

БРИКС (BRICS) представляет собой международное сообщество, объединяющее Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Организация существует с 2006 года. В 2010-м произошло её первое и пока единственное на данный момент расширение. Новым членом БРИКС стала Южно-Африканская Республика.

Нынешние участники сообщества занимают почти 30% территории Земного шара. На страны БРИКС приходится 24% глобального ВВП и 16% мировой торговли.

В ходе недавнего саммита, прошедшего под председательством Китая, лидеры БРИКС приняли Пекинскую декларацию, в которой были зафиксированы основные принципы и направления дальнейшего взаимодействия.

Также по теме Индикатор краха: почему Западу не удаётся перетянуть страны G20 на свою сторону в вопросе украинского кризиса Точка зрения западных стран о ситуации вокруг Украины и необходимости «привлечь Россию к ответственности» не была доминирующей на...

«С удовлетворением отмечаем, что, несмотря на пандемию COVID-19 и другие вызовы, в 2022 году страны БРИКС совместно продолжали укреплять солидарность и углублять сотрудничество, в частности, в области экономики, мира и безопасности», — говорится в преамбуле документа.

Лидеры БРИКС подтвердили приверженность идее реформирования системы глобального управления, подразумевая под ней ООН. В частности, они выступили за более активное привлечение к принятию решений в рамках всемирной организации «развивающихся и наименее развитых стран, особенно Африки». Наряду с этим в декларации был зафиксирован принцип «приемлемого в ценовом отношении и справедливого доступа к глобальным общественным благам».

В политической части декларации содержится призыв к укреплению системы контроля над вооружениями, включая конвенции о запрете биологического и химического оружия. Также страны-подписанты обязались бороться с терроризмом «во всех его формах и проявлениях».

Выступая на саммите, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что страны БРИКС обладают «поистине огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и людским потенциалом». По его словам, у членов сообщества имеются все возможности «для совместной эффективной работы» на благо устойчивого роста и безопасности.

Президент РФ выразил уверенность, что сотрудничество между участниками БРИКС будет способствовать созданию многополярной архитектуры международных отношений.

Саммит БРИКС-2022 в формате видеоконференции, 23 июня

© infobrics.org

«Убеждены, сейчас как никогда востребовано лидерство стран БРИКС в выработке объединяющего, позитивного курса на формирование по-настоящему многополярной системы межгосударственных отношений, основанной на общепризнанных нормах международного права и ключевых принципах Устава ООН», — сказал Путин.

Как полагает глава государства, в своём стремлении к многополярности БРИКС может рассчитывать на поддержку «многих государств Азии, Африки, Латинской Америки, стремящихся проводить независимую политику».

«Позитивные амбиции»

По мнению опрошенных RT экспертов, на сегодняшний БРИКС — наиболее перспективная интеграционная площадка, способная объединить страны, которые не согласны с американоцентричным миропорядком.

«Развитие БРИКС — это возможность уйти от системы, которая настроена на обслуживание так называемого «золотого миллиарда». Важным отличием БРИКС от подконтрольных Западу международных структур является отсутствие вертикальной иерархии. В основе этого сообщества находятся более эффективные принципы сетевого участия, где нет доминанты одного государства или группы стран», — пояснил Кошкин.

В ближайшее время БРИКС должен пополниться новыми участниками. В июне текущего года заявки на вступление в сообщество подали Иран и Аргентина. В Москве назвали Тегеран и Буэнос-Айрес «достойными, уважаемыми кандидатами».

Также по теме Новая парадигма: как США продолжают политику сдерживания Китая на фоне военно-политической ситуации в мире США должны прекратить распространение клеветы в отношении Китая и очернение его политики, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на...

Помимо Аргентины, Ирана и Алжира, заинтересованность в присоединении к БРИКС выражают Турция, Саудовская Аравия и Египет. Таким образом состав сообщества может расшириться до 11 государств.

Выступая на июньском саммите БРИКС, председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны — члены объединения ускорить процесс по включению новых единомышленников в его состав.

В свою очередь президент Международного форума стран БРИКС Пурнима Ананд считает, что в обозримом будущем к объединению могут присоединиться новые страны, а также появятся ещё государства, которые обратятся за получением членства.

В комментарии RT директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов заявил, что после вступления новых государств влияние и авторитет БРИКС существенно возрастут.

«Аргентина, Иран, Турция, Египет, Саудовская Аравия, Алжир — это страны, которые имеют большие и позитивные амбиции к росту. Они видят в БРИКС площадку, которая позволит им более эффективно развиваться. Очевидно, что влияние БРИКС на мировые процессы будет возрастать», — говорит Маслов.

Привлекательность БРИКС эксперт объясняет тем, что государства, которые стремятся проводить независимую политику, недовольны правилами, навязанными МВФ, Всемирным банком, ВТО и другими организациями. На этом фоне своеобразной альтернативой нынешним финансовым и торговым структурам становится Новый банк развития (НБР) БРИКС, полагает Маслов.

Заседание делового совета НБР

© www.ndb.int

Это учреждение было создано в 2014—2015 годах, а в 2021-м список участников НБР пополнили Бангладеш, Египет, ОАЭ и Уругвай. Основная задача Нового банка — льготное финансирование инвестиционных и инфраструктурных проектов. Помимо этого, НБР занимается выпуском ценных бумаг и кредитованием государств.

По состоянию на июль текущего года Новый банк профинансировал проекты почти на $32 млрд. В планах учреждения на 2022—2026 годы выделить ещё $30 млрд.

«Допускаю, что в ближайшее время в рамках БРИКС будут появляться новые финансовые и экономические организации, получит дополнительную динамику повестка, связанная с введением собственной валюты и платёжной системы БРИКС», — рассуждает Маслов.

Кроме того, как прогнозирует эксперт, участники БРИКС будут наращивать торговое сотрудничество. Маслов не исключает, что члены сообщества подпишут тарифные соглашения по беспрепятственному прохождению грузов через границы.

Эксперт убеждён, что расширение и развитие БРИКС полностью отвечает интересам Москвы, особенно в условиях беспрецедентного санкционного давления Запада.

Аналогичной точки зрения придерживается и Андрей Кошкин. По мнению аналитика, развитие и расширение БРИКС окончательно разрушает планы Запада по международной изоляции и экономическому разрушению России.