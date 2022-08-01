DWN: Россия и Китай дедолларизируют мир с помощью единой валюты БРИКС

В рамках БРИКС Москва и Пекин создают финансовые структуры, альтернативные западным, с целью дедолларизации мировой экономики, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Глава Кремля Владимир Путин выступает за выпуск новой международной резервной валюты на основе денег стран — членов организации, а председатель КНР Си Цзиньпин настаивает на формировании своей собственной платёжной системы. В среднесрочной перспективе такая стратегия может привести к возникновению многополярного финансового миропорядка с несколькими центрами силы, прогнозирует немецкое издание.

Страны БРИКС постепенно создают свою собственную, независимую от Запада финансовую систему, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Председатель КНР Си Цзиньпин лично заявляет о необходимости углубления сотрудничества в этой сфере, в частности — организации новой международной платёжной системы. В свою очередь, глава Кремля Владимир Путин выступает за выпуск международной резервной валюты на основе денег государств БРИКС.

Все эти меры направлены на создание структур, альтернативных существующей мировой финансовой системе, ориентированный на американские рынки и доллар, объясняет немецкое издание. Ведь нынешний порядок вещей предоставляет США возможность распоряжаться имуществом других стран и использовать свои деньги в качестве санкционного рычага.

В 2014 году члены БРИКС основали Новый банк развития, который очевидно задумывался как альтернатива Всемирному банку и Международному валютному фонду. Также Китай и Россия создали ряд других национальных организаций и реализовали некоторые региональные проекты. К примеру, «Новый шёлковый путь» призван закрепить за Поднебесной роль двигателя мировой экономики и центра силы на евразийском континенте, объясняет издание.

В 2015 году Пекин основал Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, а также китайскую систему банковских переводов CIPS, которую можно рассматривать как альтернативу SWIFT. Россия же в период с 2014 по 2015 годы создала Евразийский экономический союз, в который вошли Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия. И он стал противовесом Европейскому союзу.

Все эти новые образования — вехи в глобальной стратегии Москвы и Пекина по расширению своего влияния в географически близких регионах, уменьшению зависимости от зарубежья, и в случае с Китаем продвижения своей валюты как средства для совершения внешнеторговых операций. В эту стратегию вписывается и то, что в прошедшие годы Россия последовательно избавлялась от американских облигаций государственного займа, заполняя золотом возникающие из-за этого бреши в валютном резерве. С той же целью Россия и Пекин развивают двустороннюю торговлю в национальных валютах и евро, а также открыто призывают к отказу от американских денег.

В рамках БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и проекта «Новый шёлковый путь» Пекин и Москва продолжат создавать новые структуры, альтернативные западным, и способствовать «дедолларизации» финансовых рынков, подталкивая к отказу от валюты США и другие страны. Ослабление же доллара как мировой резервной валюты в среднесрочной перспективе может привести к возникновению многополярного финансового миропорядка с несколькими центрами силы.

Сейчас на фоне боевых действий на Украине и ожесточённой санкционной войны, дипломатическое урегулирование конфликта в отношениях двух крупных геополитических блоков Запада и Востока представляется маловероятным. Напротив, складывается впечатление, что мир делится на два больших лагеря — при этом самый большой из них не критикует Россию за её действия на Украине и не принимает против Кремля штрафных мер, заключает издание.