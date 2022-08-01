военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Президент Алжира заявил о готовности страны присоединиться к БРИКС

Короткая ссылка
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил о готовности страны присоединиться к БРИКС.

«У Алжира есть почти все условия для вступления в БРИКС. Он глубоко заинтересован в присоединении к этой организации», — заявил Теббун, его слова приводит телеканал Al Mayadeen.

Ранее посол Нигерии в России Абдуллахи Шеху в интервью РИА Новости сообщил, что Абуджа не против стать членом БРИКС.

Глава БРИКС Пурнима Ананд заявила газете «Известия», что к форуму могут в скором времени присоединиться Турция, Египет и Саудовская Аравия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить