Президент Алжира заявил о готовности страны присоединиться к БРИКС

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил о готовности страны присоединиться к БРИКС.

«У Алжира есть почти все условия для вступления в БРИКС. Он глубоко заинтересован в присоединении к этой организации», — заявил Теббун, его слова приводит телеканал Al Mayadeen.

Ранее посол Нигерии в России Абдуллахи Шеху в интервью РИА Новости сообщил, что Абуджа не против стать членом БРИКС.

Глава БРИКС Пурнима Ананд заявила газете «Известия», что к форуму могут в скором времени присоединиться Турция, Египет и Саудовская Аравия.