Президент Алжира заявил о готовности страны присоединиться к БРИКС
«У Алжира есть почти все условия для вступления в БРИКС. Он глубоко заинтересован в присоединении к этой организации», — заявил Теббун, его слова приводит телеканал Al Mayadeen.
Ранее посол Нигерии в России Абдуллахи Шеху в интервью РИА Новости сообщил, что Абуджа не против стать членом БРИКС.
Глава БРИКС Пурнима Ананд заявила газете «Известия», что к форуму могут в скором времени присоединиться Турция, Египет и Саудовская Аравия.