Рябков: несколько стран заинтересованы в подключении к работе БРИКС

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В подключении к работе БРИКС заинтересован целый ряд стран. Россия положительно смотрит на перспективу расширения этой группы, сообщил российский замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
Рябков: несколько стран заинтересованы в подключении к работе БРИКС
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«Заинтересованность в подключении к работе БРИКС на разных этапах обозначал целый ряд стран. Мы положительно смотрим на возможную перспективу расширения БРИКС и поддержали идею китайского председательства в текущем году активизировать соответствующие дискуссии», — сказал Рябков ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Иран и Аргентина подали заявки на вступление в БРИКС.

Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, круг стран — единомышленников БРИКС будет увеличиваться со временем.

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