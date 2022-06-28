Рябков: несколько стран заинтересованы в подключении к работе БРИКС

В подключении к работе БРИКС заинтересован целый ряд стран. Россия положительно смотрит на перспективу расширения этой группы, сообщил российский замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

«Заинтересованность в подключении к работе БРИКС на разных этапах обозначал целый ряд стран. Мы положительно смотрим на возможную перспективу расширения БРИКС и поддержали идею китайского председательства в текущем году активизировать соответствующие дискуссии», — сказал Рябков ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Иран и Аргентина подали заявки на вступление в БРИКС.

Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, круг стран — единомышленников БРИКС будет увеличиваться со временем.