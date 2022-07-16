Глава БРИКС Ананд допустила, что ещё больше стран пожелают вступить в организацию

Новые страны могут присоединиться к БРИКС в обозримом будущем, также появятся ещё государства, которые обратятся за получением членства, считает президент международного форума Пурнима Ананд.

Такое мнение она выразила в эфире телеканала «Соловьёв Live».

«Судя по тому, как сейчас развивается ситуация, мне кажется, что новые страны присоединятся и будет ещё больше государств, которые обратятся за членством», — цитирует её ТАСС.

Она напомнила, что кандидаты на вступление должны отвечать требованиям в культурном и экономическом плане.

«Мы посмотрим, как пройдёт этот саммит в Южной Африке и как Южная Африка будет рассматривать эти заявки, сколько их окажется, какие страны будут выбраны и как будут расставляться приоритеты», — сказала Ананд.

Ранее посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов заявил, что аргентинские власти рассчитывают на быстрый процесс присоединения страны к БРИКС.