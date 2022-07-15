Посол Феоктистов: в Аргентине надеются на быстрое присоединение страны к БРИКС

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Посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что аргентинские власти рассчитывают на быстрый процесс присоединения страны к БРИКС.
Посол Феоктистов: в Аргентине надеются на быстрое присоединение страны к БРИКС
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«Они рассчитывают, что, конечно, процесс не затянется, хотя понимают, что лидерам БРИКС надо ещё определиться и по критериям членства, и по процедурам приёма, и консенсус нужен», — цитирует его РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Иран и Аргентина подали заявки на вступление в БРИКС.

Глава БРИКС Пурнима Ананд также отметила, что к форуму могут в скором времени присоединиться Турция, Египет и Саудовская Аравия.

В начале июля издание The Hill опубликовало материал, в котором говорилось, что страны G7 могут уступить лидирующие позиции в мире группе БРИКС, так как члены «Большой семёрки» не желают интегрировать развивающиеся страны в своё сообщество.

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