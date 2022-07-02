The Hill: G7 может уступить мировое лидерство БРИКС

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Страны G7 могут уступить лидирующие позиции в мире группе БРИКС, так как члены «большой семёрки» не желают интегрировать развивающиеся страны в своё сообщество, пишет издание The Hill.

«Хотя G7 и пригласила представителей стран Глобального Юга, постоянного присутствия у них там нет. Подобный расклад может заложить основу для появления альтернативного мирового порядка», — говорится в материале.

Отмечается, что часть стран Запада нацелена на сдерживание и не намерена ускорять глобальное развитие.

По мнению автора статьи, если G7 не пригласит к себе развивающиеся страны, то скоро будет противостоять половине мировой экономики.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что в настоящий момент у России не самый лучший период отношений со странами G7.

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