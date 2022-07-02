The Hill: G7 может уступить мировое лидерство БРИКС
«Хотя G7 и пригласила представителей стран Глобального Юга, постоянного присутствия у них там нет. Подобный расклад может заложить основу для появления альтернативного мирового порядка», — говорится в материале.
Отмечается, что часть стран Запада нацелена на сдерживание и не намерена ускорять глобальное развитие.
По мнению автора статьи, если G7 не пригласит к себе развивающиеся страны, то скоро будет противостоять половине мировой экономики.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что в настоящий момент у России не самый лучший период отношений со странами G7.