Представитель МИД Ирана Хатибзаде подтвердил, что Тегеран подал заявку на членство в БРИКС

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Иран подал заявку на членство в БРИКС. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.
Представитель МИД Ирана Хатибзаде подтвердил, что Тегеран подал заявку на членство в БРИКС
  • РИА Новости

«Министр иностранных дел Ирана объявил о своей заявке на членство... Председатель КНР пригласил президента (Ибрахима. — RT) Раиси, и он присутствовал и выступил с речью», — приводит его слова агентство Tasnim.

Хатибзаде выразил надежду, что Иран сможет внести вклад в развитие объединения.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Иран и Аргентина подали заявки на вступление в БРИКС.

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