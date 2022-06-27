Представитель МИД Ирана Хатибзаде подтвердил, что Тегеран подал заявку на членство в БРИКС

Иран подал заявку на членство в БРИКС. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.

«Министр иностранных дел Ирана объявил о своей заявке на членство... Председатель КНР пригласил президента (Ибрахима. — RT) Раиси, и он присутствовал и выступил с речью», — приводит его слова агентство Tasnim.

Хатибзаде выразил надежду, что Иран сможет внести вклад в развитие объединения.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Иран и Аргентина подали заявки на вступление в БРИКС.