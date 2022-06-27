Путин обсудил с Болсонару проблематику глобальной продовольственной безопасности

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Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Жаир Болсонару в ходе телефонного разговора обсудили проблематику глобальной продовольственной безопасности.
Путин обсудил с Болсонару проблематику глобальной продовольственной безопасности
  • РИА Новости

«Обстоятельно рассмотрена проблематика глобальной продовольственной безопасности. Президент России дал развёрнутую оценку причин возникновения сложной ситуации на мировом рынке сельскохозяйственной продукции и удобрений», — сообщается на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что Россия привержена выполнению обязательств по обеспечению поставок удобрений аграриям Бразилии.

Стороны подтвердили настрой на укрепление партнёрства, включая расширение сотрудничества в сельском хозяйстве и энергетике.

Ранее лидеры стран БРИКС по итогам саммита отметили приверженность дальнейшему сотрудничеству в сфере сельского хозяйства для обеспечения мировой продовольственной безопасности.

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