Путин обсудил с Болсонару проблематику глобальной продовольственной безопасности
- РИА Новости
«Обстоятельно рассмотрена проблематика глобальной продовольственной безопасности. Президент России дал развёрнутую оценку причин возникновения сложной ситуации на мировом рынке сельскохозяйственной продукции и удобрений», — сообщается на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что Россия привержена выполнению обязательств по обеспечению поставок удобрений аграриям Бразилии.
Стороны подтвердили настрой на укрепление партнёрства, включая расширение сотрудничества в сельском хозяйстве и энергетике.
Ранее лидеры стран БРИКС по итогам саммита отметили приверженность дальнейшему сотрудничеству в сфере сельского хозяйства для обеспечения мировой продовольственной безопасности.