Страны БРИКС отметили свою роль в обеспечении мировой продовольственной безопасности

Лидеры стран БРИКС по итогам саммита отметили приверженность дальнейшему сотрудничеству в сфере сельского хозяйства для обеспечения мировой продовольственной безопасности.

Текст декларации XIV саммита БРИКС опубликован на сайте Кремля.

«Учитывая, что страны БРИКС производят около 1/3 мирового продовольствия, мы подчёркиваем приверженность дальнейшему сотрудничеству в сфере сельского хозяйства и активизации устойчивого развития сельского хозяйства и сельских районов стран БРИКС, направленного на обеспечение продовольственной безопасности наших стран и мира в целом», — говорится в документе.

Стороны отметили значение средств сельскохозяйственного производства и, в частности, удобрений для обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что текущая ситуация с продовольственной безопасностью стала результатом ошибок стран Запада.

По данным ООН, число людей, которые рискуют столкнуться с голодом из-за украинского кризиса, может достигнуть 13—15 млн человек в нынешнем году.