Страны БРИКС отметили свою роль в обеспечении мировой продовольственной безопасности
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Текст декларации XIV саммита БРИКС опубликован на сайте Кремля.
«Учитывая, что страны БРИКС производят около 1/3 мирового продовольствия, мы подчёркиваем приверженность дальнейшему сотрудничеству в сфере сельского хозяйства и активизации устойчивого развития сельского хозяйства и сельских районов стран БРИКС, направленного на обеспечение продовольственной безопасности наших стран и мира в целом», — говорится в документе.
Стороны отметили значение средств сельскохозяйственного производства и, в частности, удобрений для обеспечения глобальной продовольственной безопасности.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что текущая ситуация с продовольственной безопасностью стала результатом ошибок стран Запада.
По данным ООН, число людей, которые рискуют столкнуться с голодом из-за украинского кризиса, может достигнуть 13—15 млн человек в нынешнем году.