ООН: из-за ситуации на Украине с голодом могут столкнуться около 15 млн человек в 2022 году

Число людей, которые рискуют столкнуться с голодом из-за украинского кризиса, может достигнуть 13-15 млн человек в этом году. Об этом заявил директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с Россией Олег Кобяков.

«В этом году, по нашему прогнозу, только ситуация в связи с военными действиями на Украине выведет за «красную черту» от состояния продовольственной обеспеченности до состояния голода ещё порядка 13-15 миллионов человек», — рассказал он РИА Новости.

Кобяков отметил, что задачей мирового сообщества является консолидация и пресечение последствий украинского кризиса в целях продовольственной безопасности, «потому что устранение других глубинных причин мирового голода потребует куда больше усилий, средств и времени».

Ранее российский президент Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги отметил, что Россия готова помочь в преодолении продовольственного кризиса за счёт экспорта зерна и удобрений, однако для этого нужно снять политически мотивированные ограничения, которые ввели страны Запада.

Экономист Джон Росс в колонке для Asia Times отметил, что США и их союзники по G7 намеренно не признают негативного эффекта от введённых против России санкций на ситуацию с продовольствием в мире.