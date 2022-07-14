Депутат Морозов высказался о желании Саудовской Аравии и Турции присоединиться к БРИКС

Депутат Государственной думы Олег Морозов прокомментировал сообщения о желании Саудовской Аравии, Турции и Египта присоединиться к БРИКС.

«Это суверенизация мировой экономики, то есть страны, которые сегодня примыкают к БРИКС, понимают, что они могут реализовать свои суверенные цели и интересы гораздо эффективнее, будучи составной частью БРИКС, нежели будучи включёнными в иные международные центры силы и влияния», — заявил Морозов в беседе с Life.ru.

По его словам, страны, выразившие желание присоединиться к БРИКС, понимают, что в составе других экономических структур им или нет места, или сотрудничество внутри таких организаций недостаточно справедливое.

Ранее, как сообщала газета «Известия», глава БРИКС Пурнима Ананд заявила, что к форуму могут в скором времени присоединиться Турция, Египет и Саудовская Аравия.