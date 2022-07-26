Россия проведёт стратегические учения «Восток-2022» с 30 августа по 5 сентября

Армия России с 30 августа по 5 сентября проведёт стратегические учения «Восток-2022» с войсками Восточного военного округа, сообщило Министерство обороны. Мероприятие пройдёт под руководством начальника Генштаба Вооружённых сил.

Министерство уточнило, что в ходе учения будут отрабатываться вопросы применения группировок войск при обеспечении военной безопасности в Восточном регионе.

Кроме сил ВВО, к учениям привлекут часть ВДВ, дальней авиации и военно-транспортной авиации, а также зарубежные контингенты.

«Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах Восточного военного округа «Биджанский», «Бурдуны», «Бухта Анна», «Горячие Ключи», «Князе-Волконский», «Литовко», «Лагунное», «Мухор-Кондуй», «Новосельский», «Сергеевский», «Телемба», «Успеновский» и «Цугол», — сообщило Минобороны.

В конце июня в Забайкальском и Приморском краях на авиационных полигонах истребители и штурмовики российских ВКС отработали уничтожение условных наземных целей.