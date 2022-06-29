В Забайкалье и Приморье прошли учения ВКС России

В Забайкальском и Приморском краях на авиационных полигонах истребители и штурмовики российских ВКС отработали уничтожение условных наземных целей.

Об этом информирует ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа и сайт Минобороны России.

Отмечается, что в Забайкальском крае многоцелевые истребители Су-30СМ истребительной авиации объединения ВВС и ПВО ВВО выполнили учебно-боевые задачи в интересах подразделений сухопутных войск.

В свою очередь, в Приморском крае уничтожение наземных групповых целей отработали штурмовики Су-25 «Грач».

Ранее ФАН передавало, что на полигоне Хмелёвка в Калининградской области проходили учения российских морпехов Балтийского флота со стрельбами.