В Забайкалье и Приморье прошли учения ВКС России

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В Забайкальском и Приморском краях на авиационных полигонах истребители и штурмовики российских ВКС отработали уничтожение условных наземных целей.
В Забайкалье и Приморье прошли учения ВКС России
  • РИА Новости

Об этом информирует ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа и сайт Минобороны России.

Отмечается, что в Забайкальском крае многоцелевые истребители Су-30СМ истребительной авиации объединения ВВС и ПВО ВВО выполнили учебно-боевые задачи в интересах подразделений сухопутных войск.

В свою очередь, в Приморском крае уничтожение наземных групповых целей отработали штурмовики Су-25 «Грач».

Ранее ФАН передавало, что на полигоне Хмелёвка в Калининградской области проходили учения российских морпехов Балтийского флота со стрельбами.

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