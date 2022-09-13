«Люди не могут принять это лицемерие»: почему население Сербии не поддерживает курс на вступление в ЕС

Идея вступления Сербии в Евросоюз не очень популярна среди населения страны, заявил президент Александр Вучич. По его словам, одна из причин таких настроений кроется в лицемерном подходе Запада к вопросам территориальной целостности в свете событий на Украине. Более того, Белград торопят с признанием независимости Косова, чтобы использовать это как прецедент в противостоянии с Россией, заметил Вучич. Вместе с тем он подчеркнул, что Сербия не станет отказываться от европейской перспективы и продолжит процесс по вступлению в ЕС. Эксперты отмечают, что этот путь будет сопровождаться давлением со стороны Запада, который стремится разорвать отношения между Москвой и Белградом.

Вопрос вступления Сербии в Евросоюз не находит поддержки со стороны населения республики, заявил президент страны Александр Вучич на пресс-конференции по итогам заседания саммита процесса Брдо-Бриони в Словении.

«Если бы референдум о вступлении в ЕС проводился сегодня, граждане Сербии сказали бы «нет», — подчеркнул глава государства.

По его словам, такие настроения вызваны многими причинами, в том числе тем фактом, что в ЕС «постоянно говорят о территориальной целостности Украины», тогда как в случае с Сербией этот принцип был попран.

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«Люди в Сербии это лицемерие не могут принять», — приводит ТАСС слова Вучича.

Вместе с тем президент заметил, что республика не станет отказываться от европейского пути и продолжит процесс вступления в Евросоюз.

В погоне за прецедентом

Западные страны во главе с США и Евросоюзом продолжают активно лоббировать вопрос признания независимости так называемой республики Косово. В частности, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар в интервью каналу N1 в конце августа призвал сербов забыть, что Приштина является частью Сербии, и «перейти к нарративу, что Косово и Сербия — это Европа».

В Сербии нынешние усилия Запада считают корыстными, полагая, что таким образом там хотят закрепить прецедент и использовать его в противостоянии с Россией по украинскому вопросу. Как рассказал 10 сентября Александр Вучич, комментируя переговоры со спецпредставителем Евросоюза по Западным Балканам Мирославом Лайчаком, советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и советником президента Франции Эммануэлем Боном, на этом настаивают ведущие страны Евросоюза, требуя как можно быстрее разрешить сложившуюся ситуацию. По его словам, западным государствам нужно Косово, чтобы задействовать его в качестве правового прецедента в противостоянии с Россией по украинскому вопросу.

«Мы вновь стали сопутствующим ущербом из-за конфликта между крупными державами и их беспринципного поведения в прошлом», — посетовал Вучич.

Сегодня независимость Косова признают более 90 из 193 стран — членов ООН. При этом их число регулярно меняется, так как некоторые государства отзывают своё признание. Среди тех, кто изначально не поддержал независимость этой территории, были Россия, Китай, Индия, а также ряд стран — членов ЕС (Испания, Кипр, Румыния, Словакия и Греция).

Пост миссии НАТО в Косове

AFP

© SASA DJORDJEVIC

Выбор стороны

Сербия испытывает давление со стороны Запада не только по косовскому вопросу. Республике также пытаются навязывать определённую парадигму отношений с Россией. Так, ведущие страны ЕС при поддержке США настаивают на том, чтобы Сербия выбрала сторону в нынешней ситуации вокруг РФ.

«Как мне сказали, Путин воздвиг занавес и теперь каждый должен продемонстрировать, по какую сторону этого занавеса хочет остаться», — пояснял Александр Вучич.

По его словам, Сербии предлагают занять либо сторону, где экономика «исчезает и не существует», либо «сторону успеха», под которой Запад понимает себя.

В июне 2022 года Европарламент напрямую призвал Сербию присоединиться к антироссийским решениям Евросоюза, выразив сожаление, что республика до сих пор этого не сделала. С точки зрения евродепутатов, это свидетельствует «об отсутствии прогресса и даже о регрессе» по вопросам, имеющим основополагающее значение для вступления в ЕС.

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В свою очередь, в Сербии свою позицию аргументируют тем, что Москва — исконный союзник Белграда.

«Сербия не вступит в конфликт с Россией — вековым, а часто и единственным своим союзником... Сербия будет вести самостоятельную политику, пока во главе стоит Александр Вучич», — заявил глава сербского МВД Александр Вулин в конце июля.

Сам Вучич 30 августа заявил, что менять свою позицию по неприсоединению к антироссийским санкциям не намерен. По его словам, избранная Белградом политика «показала себя умной, несмотря на все трудности».

В частности, представители Москвы и Белграда 9 сентября констатировали рост товарооборота между странами.

«Товарооборот Сербии и России в 2021 году составил $2,8 млрд, что на 13% больше, чем в 2020-м. Тренд роста продолжается, с января по июль 2022 года товарооборот двух стран составил $2,4 млрд, что представляет рост на 56,94% по сравнению с прошлым годом», — приводил ТАСС сообщение пресс-службы сопредседателя российско-сербского межправительственного комитета Ненада Поповича.

Помимо этого, Сербия продолжает закупать у России газ по «лучшей цене в Европе», заявил в эфире TV Prva директор госкомпании «Сербиягаз» Душан Баятович. Благодаря этому республика практически полностью обеспечила резервы газа на предстоящий отопительный сезон, заметил он.

Сербы с флагами

AP

© Darko Vojinovic

Своя политика

Эксперты отмечают, что тенденция на снижение популярности перспективы вступления в ЕС в целом свойственна населению многих стран — кандидатов.

«У сербов это дополнительно осложняется двумя обстоятельствами. Первое: за последние 20 лет они практически в одностороннем порядке шли на так называемый национальный компромисс. Речь идёт о степени их вины в гражданских войнах на территории бывшей Югославии. Второе: тяжёлые переговоры по Косову. Всё это создаёт ощущение постоянных односторонних уступок», — пояснила в беседе с RT профессор НИУ ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина.

При этом если предыдущие годы характеризовались системными денежными вливаниями со стороны Европейского союза, то после первого глобального финансово-экономического кризиса эта системность со стороны Брюсселя была утеряна, что дополнительно усложнило отношение сербского народа к евроинтеграционному процессу, напомнила аналитик. Она также отметила справедливость мнения сербов о том, что Запад ведёт себя лицемерно в ряде вопросов.

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«Сейчас отношения в европейской части мира вышли из правовых контекстов в политические, а в политических контекстах возможно абсолютно всё. Хотя, безусловно, с точки зрения права это политика двойных стандартов», — добавила Энтина.

В свою очередь, профессор МГИМО Елена Пономарёва отметила, что ещё один фактор снижения у сербов популярности Евросоюза — его оголтелая политика против России, страны, которая традиционно считается самым надёжным и верным союзником республики.

«Россия, например, не признаёт независимости Косова, она всегда подчёркивает, что в этом вопросе будет занимать ту позицию, которую изберёт Белград, и это не может не импонировать сербскому населению», — пояснила она в разговоре с RT.

Однако попытки руководства Сербии удержать некое подобие нейтралитета, выстраивая отношения со странами, считающими себя противниками, будет вынуждать его и дальше «раскачиваться на геополитических качелях», отметила эксперт.

При этом Екатерина Энтина отметила, что за последние десять лет Белграду удалось конструктивно сыграть на растущих противоречиях между великими державами и на построенной структуре международных отношений.

«Белград развил активные экономические отношения с Китаем и Турцией, с рядом арабских стран, поддерживает постоянный диалог с РФ, что создаёт у сербского народа иллюзию сбалансированности внешней политики Сербии и возможности существовать вне евроинтеграционного процесса. Однако я бы сейчас не стала спекулировать на тему расширения ЕС, поскольку неизвестно, каким мир будет через год, два, пять лет. Возможно, этот вопрос вообще не будет стоять на повестке дня в таком виде», — резюмировала аналитик.