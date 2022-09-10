«Тянуть становится всё сложнее»: как Запад пытается ослабить Россию за счёт вмешательства в конфликт на Украине

НАТО считает, что Украина прекратит существование как независимое государство, если откажется от боевых действий, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. По его словам, блок в долгосрочной перспективе будет снабжать вооружениями Украину и обеспечит её переход от советского к западному оружию. При этом ранее американские СМИ отметили, что Вашингтон сталкивается с определёнными трудностями в связи с обещанием противостоять России «столько, сколько потребуется». По мнению экспертов, в данный момент США и НАТО, оказывая военную поддержку Киеву, намеренно провоцируют затягивание конфликта. Однако эта тенденция может ослабнуть или вовсе сойти на нет.

Украина потеряет суверенитет, если откажется от боевых действий, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

«Все мы заплатим гораздо более высокую цену, если Россия или другие авторитарные режимы увидят, что их агрессия поощряется. Если Россия прекратит сражаться, наступит мир. Если сражаться прекратит Украина, она перестанет существовать как независимое государство. Поэтому мы должны держаться курса ради Украины и нас самих», — утверждает глава блока.

Он пообещал, что альянс будет поддерживать Киев «в долгосрочной перспективе» и содействовать в его переходе с вооружения советских времён на современное.

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Столтенберг также отметил, что в то же самое время НАТО посылает Москве «однозначный сигнал» о готовности защищать и оборонять «каждую пядь территории союзников».

«Мы значительно наращиваем наше присутствие в восточной части альянса, приводим сотни тысяч военнослужащих в состояние повышенной готовности при поддержке существенного контингента воздушных и морских сил, а также продолжаем вкладываться в передовые средства. Всё это чётко даёт понять, что наша приверженность принципам Пятой статьи (Североатлантического договора. — RT) непоколебима», — сказал он.

Напомним, ранее Столтенберг объявил об увеличении численности сил повышенной готовности более чем до 300 тыс. По данным НАТО, на конец 2021 года количество сил быстрого реагирования составляло 40 тыс. человек. Кроме того, укрепление восточного фланга блока планируется за счёт создания новой штаб-квартиры 5-го армейского корпуса США в Польше. К тому же Соединённые Штаты намерены нарастить объёмы своего развёртывания на ротационной основе в странах Балтии, а также в Румынии. В этом году Вашингтон уже перебросил в Европу дополнительно 20 тыс. военнослужащих, «чтобы укрепить альянс в ответ на агрессивные действия России», доведя своё присутствие в регионе до 100 тыс. человек.

Кроме того, во время пресс-конференции с Блинкеном Столтенберг подчеркнул, что Соединённые Штаты, помогая Украине в обеспечении её военных нужд, «подают своими действиями пример».

«Я приветствую дополнительную поддержку в размере нескольких миллиардов долларов, о которой было объявлено на этой неделе», — отметил Столтенберг.

«Выше нужд Америки»

Напомним, речь идёт о новом американском пакете военной помощи Киеву в размере до $675 млн, а также о дополнительном транше на $2 млрд для поддержания безопасности Украины и соседних с ней стран.

В пакет на $675 млн, в частности, входят боеприпасы для РСЗО HIMARS, четыре гаубицы калибра 105 мм и 36 тыс. снарядов для них, противорадиолокационные ракеты HARM, 100 бронированных автомобилей HMMWV, более 5 тыс. противотанковых систем, 1,5 млн патронов для стрелкового оружия и системы ночного видения.

В Пентагоне уточнили, что при администрации Байдена США уже выделили Украине $15,2 млрд помощи для обеспечения безопасности страны. Из них $14,5 млрд Киев получил с начала спецоперации России на Украине.

Пентагон

AFP

© Stefani Reynolds

При этом издание Politico полагает, что для 46-го главы Белого дома конфликт на Украине, вероятно, станет «определяющим моментом его внешнеполитического наследия». Однако у Байдена здесь возникли трудности, отмечает издание.

«На фоне приближающейся к своему 200-му дню войны на Украине (так на Западе называют СВО РФ. — RT ) президент США Джо Байден сталкивается с новыми трудностями в связи с его обещанием противостоять военной машине Москвы столько, сколько потребуется», — пишет Politico.

Издание констатирует, что эти сложности мотивированы как внешнеполитическими реалиями, так и внутренними проблемами.

«Политические лидеры ключевых союзников (США. — RT) были вынуждены отойти от власти. По другую сторону Атлантики (в Европе. — RT) назревает энергетический кризис. А в Соединённых Штатах Украину из заголовков материалов СМИ вытеснили политические неурядицы, поскольку всё большее число консерваторов обвиняют Байдена в том, что Киев он ставит выше нужд самой Америки», — подчёркивают журналисты.

«Ситуация будет меняться»

По мнению экспертов, несмотря на возникающие сложности внутри Соединённых Штатов и Европы, Вашингтон и НАТО по-прежнему ставят перед собой цель усугубить ситуацию на Украине для противодействия РФ, накачивая Киев оружием.

«Вашингтон и блок так отчаянно вцепились в «украинский кейс», несмотря на то что тянуть его им становится всё сложнее. Для США и альянса — это способ одновременно полностью привязать к себе европейские страны, сохранить гегемонию Вашингтона и навредить РФ», — пояснил в беседе с RT военный эксперт Иван Коновалов.

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Он подчеркнул, что Столтенберг, заявляя якобы о прекращении существования Украины при отказе от боевых действий, искажает реальность.

«На самом деле как раз-таки продолжение противостояния и ведёт к уничтожению всё большего числа украинцев, в том числе среди мирного населения, которое ВСУ активно обстреливают из западного оружия», — сказал аналитик.

Как отметил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, Запад лишь делает вид, что обеспокоен сохранением Украины как государства, однако на самом деле его волнует лишь сдерживание России за счёт «украинского кейса».

«Для США и НАТО сдерживание РФ — это основная идея продолжения их мировой гегемонии. Если они уступят России, это, по их мнению, будет значить, что с ними можно бороться и у них можно выигрывать. Государственность Украины для Запада вторична. Киев воюет западным оружием с помощью западных разведданных и инструкторов. Только военные на поле боя — украинские, но их Вашингтону и блоку не жалко, они для них расходный материал», — подчеркнул Брутер в разговоре с RT.

При этом он не исключил, что военная поддержка Киева действительно может привести к углублению внутренних проблем в ряде стран Запада, в том числе и в США.

«В условиях, когда Соединённым Штатам не хватает средств на преодоление внутренних сложностей, а колоссальные суммы идут на оружие Украине, это начинает раздражать американцев. Им становится очевидно, что Белый дом игнорирует интересы своих граждан, в чём действующую администрацию и демократов и обвиняют республиканцы», — говорит он.

Поставки американского оружия на Украину

AP

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В связи с этим Брутер не исключает поражения демократов на промежуточных выборах в конгресс и утрату ими большинства в обеих палатах.

«Если это произойдёт, глава Белого дома не сможет восстановить свои позиции, встанет вопрос и о выделении дополнительных средств на военную помощь Украине конгрессом, который может к тому времени быть уже под контролем республиканцев. А они недовольны невниманием к американским проблемам», — отметил аналитик.

В то же время Владимир Брутер уверен, что, пока у Вашингтона есть возможность, он будет направлять Киеву допсредства на военные нужды и руководить процессом укрепления восточного фланга НАТО.