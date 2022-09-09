Столтенберг: НАТО усиливает восточные рубежи и готова защищать каждый дюйм территории

НАТО размещает новые силы на восточных рубежах и «посылает сигнал России» о готовности защищать каждый дюйм территории союзников альянса, заявил глава военного блока Йенс Столтенбарг.

«Мы значительно усиливаем наше присутствие в восточной части альянса. В то же время мы посылаем однозначный сигнал Москве, что НАТО будет защищать каждый дюйм территории союзников», — заявил он на пресс-конференции после встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Брюсселе. Слова Столтенберга приводит ТАСС.

Ранее американский экономист Джеффри Сакс, профессор Колумбийского университета, заявил, что Соединённые Штаты напрасно проигнорировали предупреждения России относительно расширения НАТО на восток.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что курс НАТО на игнорирование российских красных линий является рискованным.