Соединённые Штаты напрасно проигнорировали предупреждения России относительно расширения НАТО на восток. Об этом заявил американский экономист Джеффри Сакс, профессор Колумбийского университета.

«Президент Путин годами повторял: «Не тащите НАТО к Чёрному морю, на Украину и в Грузию». Москва предостерегала: «Не окружайте нас, не угрожайте нам, давайте договоримся». Но Вашингтон отверг эти призывы», — приводит РИА Новости его слова, сказанные в эфире телепередачи «Democracy Now!».

Сакс отметил, что США проводят такую политику более трёх десятилетий. Её итогом стала полная милитаризация американской внешней политики.

Ранее газета The Guardian сообщила, что американские власти не обращали внимания на предостережения Уильяма Бёрнса, который сегодня занимает пост директора ЦРУ, о последствиях возможного вступления Украины в НАТО.