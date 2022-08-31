военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Экономист Сакс заявил, что США напрасно проигнорировали предостережения России о НАТО

Короткая ссылка
Соединённые Штаты напрасно проигнорировали предупреждения России относительно расширения НАТО на восток. Об этом заявил американский экономист Джеффри Сакс, профессор Колумбийского университета.

«Президент Путин годами повторял: «Не тащите НАТО к Чёрному морю, на Украину и в Грузию». Москва предостерегала: «Не окружайте нас, не угрожайте нам, давайте договоримся». Но Вашингтон отверг эти призывы», — приводит РИА Новости его слова, сказанные в эфире телепередачи «Democracy Now!».

Сакс отметил, что США проводят такую политику более трёх десятилетий. Её итогом стала полная милитаризация американской внешней политики.

Ранее газета The Guardian сообщила, что американские власти не обращали внимания на предостережения Уильяма Бёрнса, который сегодня занимает пост директора ЦРУ, о последствиях возможного вступления Украины в НАТО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить