Американские власти не обращали внимания на предостережения Уильяма Бёрнса, который сегодня занимает пост директора ЦРУ, о последствиях возможного вступления Украины в НАТО, пишет газета The Guardian.

«Билл Бёрнс, будучи послом США в Москве, написал в секретном донесении в Белый дом: «Вступление Украины в НАТО — самая яркая из всех красных линий для российской элиты», — заявил британский журналист и писатель Филип Шорт.

В статье утверждается, что американские власти игнорировали эти предостережения на протяжении долгого времени, на что президент России Владимир Путин «дал ответ».

Автор материала также отметил, что российские власти всегда рассматривали присоединение Украины к НАТО в качестве вызова интересам России.

Ранее аналитик Дэниел Дэвис, подполковник Вооружённых сил США в отставке, связал конфликт на Украине с высокомерием Запада и нежеланием украинского президента Владимира Зеленского принимать взвешенные решения.

Автор напомнил, что российский президент не раз предупреждал, что продвижение НАТО на восток является красной линией, а также серьёзной провокацией.