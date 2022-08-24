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Аналитик Дэвис связал конфликт на Украине с высокомерием Запада и действиями Зеленского

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Подполковник Вооружённых сил США в отставке аналитик Дэниел Дэвис связал конфликт на Украине с высокомерием Запада и нежеланием украинского президента Владимира Зеленского принимать взвешенные решения.
Аналитик Дэвис связал конфликт на Украине с высокомерием Запада и действиями Зеленского

    Об этом Дэвис написал в своей статье для издания 19FortyFive.

    «Высокомерие Запада и нежелание Зеленского принимать взвешенные решения, основанные на объективной реальности, обрекли Украину на конфликт», — заявил он.

    По его мнению, конфликта на Украине «почти наверняка можно было избежать».

    Также автор напомнил, что российский президент Владимир Путин не раз предупреждал, что продвижение НАТО на восток является красной линией, а также серьёзной провокацией.

    Ранее Дэвис заявил, что поставки оружия на Украину могут прекратиться осенью или зимой, динамика поставок может начать меняться на фоне того, что в экономике стран Запада наблюдаются признаки приближения рецессии.

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