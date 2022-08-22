В МИД России назвали рискованным курс НАТО на игнорирование красных линий
«Деструктивный курс стран НАТО на игнорирование наших красных линий и втягивание в противостояние с Россией на Украине с балансированием на грани прямого вооружённого конфликта является в высшей степени рискованным», — заявил он в интервью «Известиям».
Рябков добавил, что такая политика может привести к эскалации «вплоть до военного столкновения ядерных держав».
Дипломат отметил, что Россия гипотетически может применить ядерное оружие лишь в качестве ответной меры на агрессию с применением оружия массового поражения против Москвы или её союзников.
Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что Москва не заинтересована в прямом столкновении с США и НАТО и, будучи ядерной державой, продолжит действовать максимально ответственно.
До этого российский министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.