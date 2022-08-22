В МИД России назвали рискованным курс НАТО на игнорирование красных линий

Курс НАТО на игнорирование российских красных линий является рискованным. Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Деструктивный курс стран НАТО на игнорирование наших красных линий и втягивание в противостояние с Россией на Украине с балансированием на грани прямого вооружённого конфликта является в высшей степени рискованным», — заявил он в интервью «Известиям».

Рябков добавил, что такая политика может привести к эскалации «вплоть до военного столкновения ядерных держав».

Дипломат отметил, что Россия гипотетически может применить ядерное оружие лишь в качестве ответной меры на агрессию с применением оружия массового поражения против Москвы или её союзников.

Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что Москва не заинтересована в прямом столкновении с США и НАТО и, будучи ядерной державой, продолжит действовать максимально ответственно.

До этого российский министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.