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МИД России: Москва не заинтересована в прямом столкновении с США и НАТО

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Москва не заинтересована в прямом столкновении с США и НАТО, Россия продолжит действовать максимально ответственно как ядерная держава, заявил замглавы департамента информации и печати российского МИД Иван Нечаев.

Он подчеркнул, что ВС России оснащены самым современным и высокоточным неядерным вооружением, которое позволяет в полной мере реализовывать поставленные президентом в рамках СВО на Украине цели и задачи.

«Россия как ядерная держава продолжит действовать максимально ответственно, прямое столкновение с США и НАТО не в наших интересах», — цитирует Нечаева РИА Новости.

Вместе с этим он отметил, что либерал-глобалистские круги в США, Великобритании и ЕС тем не менее допускают понижение порога применения ядерного оружия. Нечаев акцентировал внимание на том, что не Россия озвучивает подобные угрозы.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш ранее заявил, что в настоящее время риск ядерного конфликта из-за геополитической напряжённости стал самым высоким за последние десятилетия.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

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