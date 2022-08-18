МИД: использование Россией ядерного арсенала возможно только в качестве ответа
- globallookpress.com
Об этом представитель российского внешнеполитического ведомства заявил в ходе брифинга.
По его словам, военная доктрина России допускает ядерное реагирование исключительно в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения либо когда само существование государства поставлено под угрозу.
Также он заявил, что в Москве исходят из того, что Соединённые Штаты и Североатлантический альянс понимают, чем может обернуться нагнетаемая Западом агрессивная антироссийская риторика с акцентом на возможность применения ядерного оружия.
Ранее Нечаев заявил, что Москва не заинтересована в прямом столкновении с США и НАТО и, будучи ядерной державой, продолжит действовать максимально ответственно.
До этого российский министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.