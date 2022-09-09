Столтенберг не исключил потери суверенитета Украины при отказе от боевых действий
- AP
«Если Россия прекратит боевые действия, то наступит мир, если Украина прекратит, то она перестанет существовать как независимое государство», — приводит РИА Новости его слова на пресс-конференции в Брюсселе с госсекретарём США Энтони Блинкеном.
Столтенберг также заявил о планах альянса помочь Украине перевооружиться.
Ранее финский политолог Йохан Бекман заявил, что поставки Украине западного вооружения проводятся в рамках применения пятой статьи устава НАТО.