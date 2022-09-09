Столтенберг не исключил потери суверенитета Украины при отказе от боевых действий

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина может потерять суверенитет, если прекратит боевые действия.

«Если Россия прекратит боевые действия, то наступит мир, если Украина прекратит, то она перестанет существовать как независимое государство», — приводит РИА Новости его слова на пресс-конференции в Брюсселе с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

Столтенберг также заявил о планах альянса помочь Украине перевооружиться.

Ранее финский политолог Йохан Бекман заявил, что поставки Украине западного вооружения проводятся в рамках применения пятой статьи устава НАТО.