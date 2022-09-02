Финский политолог: НАТО применила пятую статью устава альянса на Украине

Поставки Украине западного вооружения проводятся в рамках применения пятой статьи устава НАТО, заявил финский политолог Йохан Бекман.

«Поставка оружия странами НАТО на Украину — это и есть применение пятой статьи устава НАТО о взаимной обороне всех членов альянса», — приводит «Украина.ру» слова Бекмана.

По его словам, западные страны ведут себя так, будто Украина состоит в НАТО.

Он отметил, что альянс сделал Украину оружием против России.

Ранее американский экономист Джеффри Сакс, профессор Колумбийского университета, заявил, что Соединённые Штаты напрасно проигнорировали предупреждения России относительно расширения НАТО на восток.