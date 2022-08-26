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В Госдепе призвали сербов забыть, что Косово является частью Сербии

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Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар в интервью каналу N1 призвал сербов забыть, что непризнанное Косово является частью Сербии.
В Госдепе призвали сербов забыть, что Косово является частью Сербии
  • Gettyimages.ru
  • © OlsÄ± Shehu/Anadolu Agency

«Хочу заявить: после сегодняшнего дня есть основание для оптимизма. Я бы сказал, что вещи, о которых мы говорим сейчас, являются на самом деле мелкими проблемами в рамках общей платформы переговоров... Думаю, нам пора забыть нарратив, что Косово — это Сербия, и перейти к нарративу, что Косово и Сербия — это Европа», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Эскобар выразил надежду, что «обострения в крае не случится» и отметил, что региону стоит «поскорее решить спорные вопросы» ради объединения и светлого будущего. Дипломат напомнил о необходимости «обсуждать создание Сообщества сербских муниципалитетов».

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что переговоры с представителями Евросоюза и США по ситуации с въездом в Косово машин с сербскими номерами не помогли достичь компромисса.

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