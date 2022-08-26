Вучич заявил об отсутствии компромисса по въезду в Косово машин с сербскими номерами

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что переговоры с представителями Евросоюза и США по ситуации с въездом в Косово машин с сербскими номерами не помогли достичь компромисса.

Ранее власти самопровозглашённого Косова заявили, что на территории республики с 1 августа перестают действовать документы, выданные Белградом.

Отмечается, что власти Сербии провели переговоры со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком, послом США Кристофером Хиллом, представителем США на Западных Балканах Габриэлем Эскобаром, главой делегации ЕС в Сербии Эммануэлем Жофре.

«Я верю, что в предстоящие дни сможем хотя бы в небольшой части достичь некоего компромиссного решения, поскольку ясно, что о номерах и в некоторых больших вопросах такого решения не можем достичь», — приводит РИА Новости слова Вучича.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, решение Косова с 1 августа применять правила о принудительной замене личных документов сербов является шагом к их изгнанию из региона.