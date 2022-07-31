Захарова прокомментировала решение Приштины заставить сербов заменить личные документы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение непризнанного Косова с 1 августа применять правила о принудительной замене личных документов сербов шагом к их изгнанию из региона.

Об этом говорится в Telegram-канале российского ведомства.

«Решение «властей» в Приштине начать с 1 августа применение необоснованных дискриминационных «правил» о принудительной замене личных документов и регистрационных номеров местных сербов — очередной шаг к изгнанию сербского населения из Косова, вытеснению оттуда косово-сербских институтов», — заявила она.

По её словам, косовские власти знают, что сербы не останутся безучастными, когда речь идёт о прямой атаке на их свободы, и «преднамеренно идут на обострение, чтобы запустить силовой сценарий».

«Разумеется, на острие атаки находится и Белград, который Запад хочет дополнительно «нейтрализовать» косово-албанскими руками», — добавила она.

Ранее глава МИД Сербии Никола Селакович заявил, что косово-албанские власти самопровозглашённой Республики Косово планируют новыми шагами по отмене документов и автомобильных номеров, выданных руководством Сербии, устроить «ад» для косовских сербов.