«Вбить клин между российским и сербским народами»: как Вашингтон наращивает взаимодействие с Приштиной и Белградом

США обсудили с Косовом якобы кампанию Сербии по дезинформации и дестабилизации на севере самопровозглашённой республики. Ранее в Госдепе заявили, что Вашингтон может выступить посредником в переговорах Белграда и Приштины. Между тем США проводят совместные учения с силами Косова, а также выделяют новое финансирование республике. Кроме того, Вашингтон организовал переговоры и с Сербией. В Москве заявили, что стратегическая задача Запада — «вбить клин» между российским и сербским народами. По мнению экспертов, Вашингтон наращивает взаимодействие с Приштиной и Белградом, чтобы получить больше возможностей шантажировать Сербию, заставить её признать независимость Косова и ввести антироссийские санкции. Впрочем, такие планы обречены на провал, уверены аналитики.

США и Косово обсудили якобы кампанию Сербии по дезинформации и дестабилизации на севере самопровозглашённой республики. Об этом заявила косовский президент Вьоса Османи после переговоров с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэлем Эскобаром.

«Подтвердили конструктивную роль Косова в диалоге, (где. — RT) каждое решение соответствует демократическому духу нашей страны», — написала Османи на своей странице в Twitter.

Ранее, 22 августа, пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс заявил, что Соединённые Штаты могут выступить посредником в переговорах между Сербией и Косовом.

«Если нам кажется, что для разрешения подобных вопросов необходимо личное участие госсекретаря, будь то по телефону или при очной встрече, госсекретарь (Энтони. — RT) Блинкен без колебаний поднимает трубку и проводит такие беседы», — отметил Прайс.

По его словам, визит Эскобара в Приштину и Белград призван способствовать диалогу сторон и продемонстрировать «высокий уровень заинтересованности» и участия в этом вопросе.

Между тем Вашингтон проводит совместные учения с силами Косова. О последних манёврах 19 августа сообщил американский генерал Джеймс Макконвилл.

«Силы Косова совместно с нашими военными принимали участие в учениях, — написал он на своей странице в Twitter. — Горжусь тем, что они работают и тренируются с нашими партнёрами и союзниками со всего мира, чтобы эти отношения были нерушимы!»

Также США выделяют новое финансирование республике. Так, 28 июля президент непризнанного Косова сообщила, что, подписав договор на $236,7 млн с американским агентством по помощи зарубежным странам Millennium Challenge Corporation, Приштина подтвердила «непоколебимое партнёрство между Косовом и США».

«Мы благодарны за эти инвестиции исторического масштаба», — заявила Османи.

Переговоры президента самопровозглашённого Косова с представителем Вашингтона

© Фото: соцсети

Кроме того, США намерены выделить до $12 млн на развитие частного сектора экономики непризнанного Косова. Об этом говорится в заявке Агентства США по международному развитию (USAID). Как отмечается, привлекать инвесторов предполагается в том числе за счёт «улучшенных политических реформ и стимулирующих мер».

Приштина считает, что благодаря поддержке США Косово сможет укрепить авторитет на международной арене и «занять заслуженное место в евроатлантическом сообществе».

Сербский трек

Заместитель помощника госсекретаря США Эскобар также провёл переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем.

«В открытой беседе с заместителем помощника госсекретаря США Габриэлем Эскобаром я заявил о приверженности Сербии делу поддержания мира, стабильности и регионального прогресса в качестве серьёзной, надёжной и ответственной стороны в диалоге», — отметил Вучич на своей странице в Twitter.

В Москве при этом заявили, что стратегическая задача Запада — «вбить клин между российским и сербским народами». Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время рабочей встречи с министром внутренних дел Сербии Александром Вулиным в Москве. Стороны также обменялись позициями по актуальным проблемам региональной и международной безопасности.

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Стоит отметить, переговоры Соединённых Штатов с Сербией и Косовом прошли на фоне возобновившегося диалога Белграда и Приштины под эгидой ЕС после обострения ситуации в регионе.

Напомним, ранее власти непризнанной республики попытались перекрыть въезд гражданам с выданными Белградом документами. Этнические сербы, проживающие в Косове, вышли на акции протеста, в ряде областей произошли стычки с косовскими полицейскими, СМИ сообщали о перестрелках. Армия Сербии была приведена в состояние повышенной готовности.

В МИД России заявили, что решение Приштины начать с 1 августа применение необоснованных дискриминационных правил о принудительной замене личных документов местных сербов — «очередной шаг к изгнанию сербского населения» из Косова.

«Лидеры косоваров знают, что сербы не останутся безучастными, когда речь идёт о прямой атаке на их свободы, и преднамеренно идут на обострение, чтобы запустить силовой сценарий. Разумеется, на острие атаки находится и Белград, который Запад хочет дополнительно «нейтрализовать» косовоалбанскими руками», — говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

В ведомстве также призвали Приштину «и стоящих за ней» США и ЕС к прекращению провокаций и соблюдению прав сербов в Косове.

По данным СМИ, американский посол в Приштине Джефф Ховеньер попросил косовские «власти» перенести на месяц реализацию мер, которые привели к обострению ситуации. После этого правительство Косова отложило вступление в силу запрета на сербские документы до 1 сентября.

В свою очередь, миссия НАТО пообещала вмешаться в ситуацию на границе Косова и Сербии в случае «угрозы стабильности» в северной части самопровозглашённой республики. Об этом говорится в сообщении международной миссии под эгидой НАТО в Косове (KFOR).

Международная миссия под эгидой НАТО в самопровозглашённом Косове (KFOR)

AP

© Bojan Slavkovic

О готовности НАТО вмешаться в ситуацию вокруг Косова при необходимости заявил на прошлой неделе и сам генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Ослабить Сербию и оказать давление»

Как отметил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, Вашингтон неслучайно активизировался на Балканах и наращивает взаимодействие с Приштиной и Белградом.

«Дело в том, что Сербия в последнее время ещё более ярко выражает поддержку России на фоне проведения спецоперации РФ на Украине. И это не устраивает и раздражает США, которые за счёт провоцирования напряжённости в регионе пытаются шантажировать Белград, заставить его признать Косово и ввести антироссийские санкции. Но Вашингтон не учитывает, что Сербия исторически рассматривает РФ в качестве своего главного союзника, у сербов даже есть пословица соответствующая: «На небе Бог, а на земле Россия», — заявил эксперт в беседе с RT.

При этом Блохин подчеркнул, что свои истинные намерения и цели Вашингтон маскирует за «безобидной дипломатической риторикой».

«США утверждают, что будут способствовать переговорному процессу между Сербией и Косовом, что якобы заинтересованы в решении проблем на этом треке. Но на самом деле Штаты заинтересованы лишь в том, чтобы ослабить Сербию и оказать на неё давление. И тут, как считают США, все средства хороши. В том числе и недавнее обострение, режиссёром которого вполне может быть Вашингтон, который потом, вероятно, решил всё отложить до 1 сентября», — отметил аналитик.

В свою очередь, научный сотрудник Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт заявил, что цель США — окончательное решение косовского вопроса «на американских условиях».

«Речь о принуждении Белграда к фактическому признанию независимости Косова. Это рассматривается Вашингтоном как легитимация войны и агрессии НАТО 1999 года против Сербии и Югославии», — сказал эксперт в комментарии RT.

Как заявил Блохин, если США всё-таки начнут выполнять роль якобы посредника в переговорах Косова и Сербии, то будут «выступать исключительно на стороне Приштины, тщательно это скрывая».

«Не будет справедливого переговорного процесса, будет игра в одни ворота», — считает эксперт.

По мнению Блохина, замыслам Соединённых Штатов по отдалению Сербии от России не суждено сбыться, поскольку этого не позволит в первую очередь сербский народ, который помнит о положительной роли РФ в судьбе своей страны.

Сходной позиции придерживается и Энгельгардт. По его словам, подавляющее большинство сербов симпатизируют РФ и выступают против введения антироссийских санкций.

«Этот факт мешает Западу осуществить свои планы. Даже если сербские власти пошли бы на поводу у США, они не смогли бы сделать какие-то уступки в этом вопросе из-за позиции превалирующей части населения», — отметил аналитик.

Госдеп США

AP

© J. Scott Applewhite, File

Блохин также считает, что, оказывая давление на Сербию, США, помимо задачи отдалить Белград от Москвы, ставят перед собой и другую цель.

«Американские власти хотят таким образом запугать другие страны, которые потенциально могут последовать примеру Сербии в поддержке России», — сказал эксперт.

О желании Вашингтона «осуществить зачистку» от любых сочувствующих России государств в Европе говорит и Энгельгардт. Аналитики сходятся во мнении, что Вашингтон продолжит попытки оказывать давление на Белград.

«Вполне можно ожидать каких-либо терактов со стороны косоваров. Но западные СМИ будут пытаться перевести стрелки на сербов, которые якобы такими действиями обостряют ситуацию. Возможно, что ко всему этому будет приплетаться и уже традиционная история про «руку Кремля». Кроме того, Сербию могут объявить страной, которая играет на стороне Путина», — считает Блохин.

В свою очередь, Энгельгардт заявил, что прозападные медиа на Балканах занимают жёсткую и последовательную антироссийскую позицию, а также прилагают огромные усилия, чтобы «переломить сербское общественное мнение».

«Но до сих пор у них это не получилось. Давление США на Сербию будет продолжаться. Раньше отношения Белграда и Москвы не так сильно интересовали Вашингтон, но сейчас этот вопрос стал уже предметом открытого противостояния и причиной постоянного нажима на сербские власти. Однако народ Сербии знает, кто его настоящий друг», — заключил аналитик.