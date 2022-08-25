«Вбить клин между российским и сербским народами»: как Вашингтон наращивает взаимодействие с Приштиной и Белградом
- Президент непризнанного Косова Вьоса Османи / Белый дом / президент Сербии Александр Вучич
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США и Косово обсудили якобы кампанию Сербии по дезинформации и дестабилизации на севере самопровозглашённой республики. Об этом заявила косовский президент Вьоса Османи после переговоров с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэлем Эскобаром.
«Подтвердили конструктивную роль Косова в диалоге, (где. — RT) каждое решение соответствует демократическому духу нашей страны», — написала Османи на своей странице в Twitter.
Ранее, 22 августа, пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс заявил, что Соединённые Штаты могут выступить посредником в переговорах между Сербией и Косовом.
«Если нам кажется, что для разрешения подобных вопросов необходимо личное участие госсекретаря, будь то по телефону или при очной встрече, госсекретарь (Энтони. — RT) Блинкен без колебаний поднимает трубку и проводит такие беседы», — отметил Прайс.
По его словам, визит Эскобара в Приштину и Белград призван способствовать диалогу сторон и продемонстрировать «высокий уровень заинтересованности» и участия в этом вопросе.
Между тем Вашингтон проводит совместные учения с силами Косова. О последних манёврах 19 августа сообщил американский генерал Джеймс Макконвилл.
«Силы Косова совместно с нашими военными принимали участие в учениях, — написал он на своей странице в Twitter. — Горжусь тем, что они работают и тренируются с нашими партнёрами и союзниками со всего мира, чтобы эти отношения были нерушимы!»
Также США выделяют новое финансирование республике. Так, 28 июля президент непризнанного Косова сообщила, что, подписав договор на $236,7 млн с американским агентством по помощи зарубежным странам Millennium Challenge Corporation, Приштина подтвердила «непоколебимое партнёрство между Косовом и США».
«Мы благодарны за эти инвестиции исторического масштаба», — заявила Османи.
- Переговоры президента самопровозглашённого Косова с представителем Вашингтона
- © Фото: соцсети
Кроме того, США намерены выделить до $12 млн на развитие частного сектора экономики непризнанного Косова. Об этом говорится в заявке Агентства США по международному развитию (USAID). Как отмечается, привлекать инвесторов предполагается в том числе за счёт «улучшенных политических реформ и стимулирующих мер».
Приштина считает, что благодаря поддержке США Косово сможет укрепить авторитет на международной арене и «занять заслуженное место в евроатлантическом сообществе».
Сербский трек
Заместитель помощника госсекретаря США Эскобар также провёл переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем.
«В открытой беседе с заместителем помощника госсекретаря США Габриэлем Эскобаром я заявил о приверженности Сербии делу поддержания мира, стабильности и регионального прогресса в качестве серьёзной, надёжной и ответственной стороны в диалоге», — отметил Вучич на своей странице в Twitter.
В Москве при этом заявили, что стратегическая задача Запада — «вбить клин между российским и сербским народами». Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время рабочей встречи с министром внутренних дел Сербии Александром Вулиным в Москве. Стороны также обменялись позициями по актуальным проблемам региональной и международной безопасности.
Стоит отметить, переговоры Соединённых Штатов с Сербией и Косовом прошли на фоне возобновившегося диалога Белграда и Приштины под эгидой ЕС после обострения ситуации в регионе.
Напомним, ранее власти непризнанной республики попытались перекрыть въезд гражданам с выданными Белградом документами. Этнические сербы, проживающие в Косове, вышли на акции протеста, в ряде областей произошли стычки с косовскими полицейскими, СМИ сообщали о перестрелках. Армия Сербии была приведена в состояние повышенной готовности.
В МИД России заявили, что решение Приштины начать с 1 августа применение необоснованных дискриминационных правил о принудительной замене личных документов местных сербов — «очередной шаг к изгнанию сербского населения» из Косова.
«Лидеры косоваров знают, что сербы не останутся безучастными, когда речь идёт о прямой атаке на их свободы, и преднамеренно идут на обострение, чтобы запустить силовой сценарий. Разумеется, на острие атаки находится и Белград, который Запад хочет дополнительно «нейтрализовать» косовоалбанскими руками», — говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
В ведомстве также призвали Приштину «и стоящих за ней» США и ЕС к прекращению провокаций и соблюдению прав сербов в Косове.
По данным СМИ, американский посол в Приштине Джефф Ховеньер попросил косовские «власти» перенести на месяц реализацию мер, которые привели к обострению ситуации. После этого правительство Косова отложило вступление в силу запрета на сербские документы до 1 сентября.
В свою очередь, миссия НАТО пообещала вмешаться в ситуацию на границе Косова и Сербии в случае «угрозы стабильности» в северной части самопровозглашённой республики. Об этом говорится в сообщении международной миссии под эгидой НАТО в Косове (KFOR).
- Международная миссия под эгидой НАТО в самопровозглашённом Косове (KFOR)
- AP
- © Bojan Slavkovic
О готовности НАТО вмешаться в ситуацию вокруг Косова при необходимости заявил на прошлой неделе и сам генсек альянса Йенс Столтенберг.
«Ослабить Сербию и оказать давление»
Как отметил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, Вашингтон неслучайно активизировался на Балканах и наращивает взаимодействие с Приштиной и Белградом.
«Дело в том, что Сербия в последнее время ещё более ярко выражает поддержку России на фоне проведения спецоперации РФ на Украине. И это не устраивает и раздражает США, которые за счёт провоцирования напряжённости в регионе пытаются шантажировать Белград, заставить его признать Косово и ввести антироссийские санкции. Но Вашингтон не учитывает, что Сербия исторически рассматривает РФ в качестве своего главного союзника, у сербов даже есть пословица соответствующая: «На небе Бог, а на земле Россия», — заявил эксперт в беседе с RT.
При этом Блохин подчеркнул, что свои истинные намерения и цели Вашингтон маскирует за «безобидной дипломатической риторикой».
«США утверждают, что будут способствовать переговорному процессу между Сербией и Косовом, что якобы заинтересованы в решении проблем на этом треке. Но на самом деле Штаты заинтересованы лишь в том, чтобы ослабить Сербию и оказать на неё давление. И тут, как считают США, все средства хороши. В том числе и недавнее обострение, режиссёром которого вполне может быть Вашингтон, который потом, вероятно, решил всё отложить до 1 сентября», — отметил аналитик.
В свою очередь, научный сотрудник Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт заявил, что цель США — окончательное решение косовского вопроса «на американских условиях».
«Речь о принуждении Белграда к фактическому признанию независимости Косова. Это рассматривается Вашингтоном как легитимация войны и агрессии НАТО 1999 года против Сербии и Югославии», — сказал эксперт в комментарии RT.
Как заявил Блохин, если США всё-таки начнут выполнять роль якобы посредника в переговорах Косова и Сербии, то будут «выступать исключительно на стороне Приштины, тщательно это скрывая».
«Не будет справедливого переговорного процесса, будет игра в одни ворота», — считает эксперт.
По мнению Блохина, замыслам Соединённых Штатов по отдалению Сербии от России не суждено сбыться, поскольку этого не позволит в первую очередь сербский народ, который помнит о положительной роли РФ в судьбе своей страны.
Сходной позиции придерживается и Энгельгардт. По его словам, подавляющее большинство сербов симпатизируют РФ и выступают против введения антироссийских санкций.
«Этот факт мешает Западу осуществить свои планы. Даже если сербские власти пошли бы на поводу у США, они не смогли бы сделать какие-то уступки в этом вопросе из-за позиции превалирующей части населения», — отметил аналитик.
- Госдеп США
- AP
- © J. Scott Applewhite, File
Блохин также считает, что, оказывая давление на Сербию, США, помимо задачи отдалить Белград от Москвы, ставят перед собой и другую цель.
«Американские власти хотят таким образом запугать другие страны, которые потенциально могут последовать примеру Сербии в поддержке России», — сказал эксперт.
О желании Вашингтона «осуществить зачистку» от любых сочувствующих России государств в Европе говорит и Энгельгардт. Аналитики сходятся во мнении, что Вашингтон продолжит попытки оказывать давление на Белград.
«Вполне можно ожидать каких-либо терактов со стороны косоваров. Но западные СМИ будут пытаться перевести стрелки на сербов, которые якобы такими действиями обостряют ситуацию. Возможно, что ко всему этому будет приплетаться и уже традиционная история про «руку Кремля». Кроме того, Сербию могут объявить страной, которая играет на стороне Путина», — считает Блохин.
В свою очередь, Энгельгардт заявил, что прозападные медиа на Балканах занимают жёсткую и последовательную антироссийскую позицию, а также прилагают огромные усилия, чтобы «переломить сербское общественное мнение».
«Но до сих пор у них это не получилось. Давление США на Сербию будет продолжаться. Раньше отношения Белграда и Москвы не так сильно интересовали Вашингтон, но сейчас этот вопрос стал уже предметом открытого противостояния и причиной постоянного нажима на сербские власти. Однако народ Сербии знает, кто его настоящий друг», — заключил аналитик.
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