«Легитимизировать операцию по отделению»: как Пентагон намерен укрепить потенциал Сил безопасности Косова

Пентагон сообщил, что Министерства обороны Соединённых Штатов и Косова провели двусторонние консультации, целью которых стало обсуждение приоритетов сотрудничества в области безопасности и реализации плана для Сил безопасности непризнанной республики. При этом Москва считает серьёзной проблемой поддерживаемые Вашингтоном и его партнёрами шаги по созданию «косовской армии». По мнению постпреда РФ при ООН Василия Небензи, «подобным идеям должен быть поставлен прочный заслон». Он также полагает, что отсутствие реакции западных государств, потакающих действиям Приштины, ведёт к открытому столкновению Косова с Белградом. Однако, как отмечают эксперты, США и другие страны Запада не будут препятствовать противоправным шагам Приштины. При этом, по прогнозу политологов, сербские власти вряд ли поддадутся на такое давление.

Министерства обороны США и Косова провели в Пентагоне двусторонние консультации, в ходе которых обсуждались приоритеты сотрудничества в области безопасности и реализации переходного плана для Сил безопасности Косова, рассчитанного на десять лет. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона подполковник Антон Семельрот, слова которого приводятся в заявлении американского оборонного ведомства.

«Стороны обменялись информацией о проектах, направленных на содействие укреплению практического потенциала и повышению оперативной совместимости Сил безопасности Косова», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что заместитель главы Пентагона по вопросам политики Колин Кол встретился с министром обороны Косова Армендом Мехаем, чтобы подтвердить значимость двустороннего взаимодействия в области обороны.

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«Кол и Мехай обсудили вопросы региональной безопасности, учений и участия в международных операциях», — уточнил Семельрот.

Москва, со своей стороны, считает серьёзной проблемой поддерживаемые Западом шаги по созданию «косовской армии».

«Подобным идеям должен быть поставлен прочный заслон, а неприемлемым высказываниям на сей счёт — дана чёткая квалификация», — подчеркнул постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза Организации Объединённых Наций.

Он также считает, что отсутствие реакции западных стран, потакающих действиям Приштины, ведёт к открытому столкновению Косова с Белградом.

Президент Сербии Александр Вучич

© Пресс-служба МИД России

Вместе с тем президент Сербии Александр Вучич обвинил Запад в том, что он использует непризнанное Косово в качестве перевалочного пункта для мировой наркоторговли.

«Вы нарушаете резолюцию 1244, как вам не стыдно, все вы с Запада? Они мне откровенно лгут, лгут всем нам, думают, что мы дебилы, что нам можно скармливать россказни про борьбу с коррупцией и криминалом. Не интересует их ни коррупция, ни криминал, потому что для них Косово — это Мекка и Медина для наркоторговли по всей Европе и по всему миру. Единственное, что их интересует, это чтобы Сербия не имела никакого доступа в Косово и была слабее», — подчеркнул он в эфире канала Prva, его слова приводит ТАСС.

«Всплеск сербофобии»

Стоит отметить, что новая волна напряжённости в Косове началась 20 сентября. С этого времени Приштина ставит преграды для передвижения транспорта между северными районами мятежного края, населёнными преимущественно сербами, и центральной частью Сербии. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ситуация была спровоцирована «безответственными действиями косовоалбанских властей».

«Идёт сосредоточение полицейских сил, туда стягиваются спецназ, бронетехника и тяжёлое вооружение. Насилию подвергаются мирные граждане, среди которых имеются пострадавшие. Несколько человек госпитализированы», — подчеркнула Захарова.

По её словам, события развиваются по сценарию «от плохого к худшему» и, по сути, означают ещё одну волну «выдавливания сербов из края».

При этом российский дипломат обратила внимание на бездействие Брюсселя и Вашингтона в сложившейся ситуации. Она также призвала НАТО и ЕС «предпринять энергичный нажим на администрацию в Приштине, чтобы заставить её отозвать силовиков с севера Косова и предотвратить сваливание ситуации к открытому конфликту».

Ещё больше усугубили обстановку в Косове и Метохии действия косовской полиции 13 октября: силовики непризнанной республики провели спецоперацию в населённой в основном сербами северной части города Косовска-Митровица и ворвались в ряд торговых точек для проверки языка документации. Сотни сербов вышли на улицы, стали собираться на месте инцидента, блокировать движение грузовиками и пожарными машинами. В итоге полицейские применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Аналогичную акцию косовские силовики провели и в городе Звечан, где полиция и вовсе открыла огонь по протестующим сербам. По данным Белграда, в результате действий правоохранителей ранения получили десятки людей.

Позднее в тот же день сербские власти обвинили Приштину в провокациях на севере Косова и желании занять эти территории, населённые сербами.

На следующий день в МИД России прокомментировали инциденты. Как отметила Мария Захарова, «косовский спецназ, оснащённый тяжёлым вооружением и бронетехникой, вновь вторгся в сербонаселённые районы на севере Косова».

«Таким образом, имеем дело с демонстративным нежеланием косоваров отказываться от своих агрессивных планов, нацеленных на зачистку края от неалбанских жителей путём создания для них невыносимых условий существования», — заявила официальный представитель МИД РФ.

Косовская полиция, 13 октября 2021 года

AP

© Bojan Slavkovic

По словам Захаровой, такая линия Приштины и невнятная реакция её внешних «кураторов» неизбежно «провоцируют скатывание к открытому столкновению».

«Решительно осуждаем выходки косовоалбанских руководителей, чувствующих безнаказанность и использующих любой повод, чтобы накануне муниципальных выборов 17 октября добиться в местном обществе всплеска сербофобии и обеспечить на этой волне перевес недоговороспособных ультранационалистических сил», — сказала дипломат.

Она также заявила, что Россия требует от ведомого НАТО международного контингента «Силы для Косова» выполнить свой мандат и «унять распоясавшихся косовоалбанских радикалов».

«Под гнётом США и Запада»

Однако, как напоминают эксперты, США и другие страны Североатлантического альянса исторически являются основными спонсорами и покровителями проекта независимого Косова, а потому не будут препятствовать действиям Приштины, направленным против сербов.

«По этой причине Вашингтон продолжает взаимодействовать с косовскими властями по линии обороны, обсуждая укрепление потенциала Сил безопасности Косова. Понятно, что мятежный край невозможно полностью отторгнуть от Сербии без прямого участия стран Запада, без агрессии и войны. Поэтому инициативы по укреплению боевой готовности Косова поддерживаются США и странами НАТО», — сказал в беседе с RT научный сотрудник Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт.

Он также обратил внимание на то, что переговоры в Пентагоне с косовскими властями Вашингтон провёл всего через несколько дней после провокаций непризнанной республики на севере Косова, которые не осудили ни США, ни другие страны Североатлантического альянса, включая государства ЕС.

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«Действия косовского руководства не получили никакого осуждения со стороны Запада, поскольку они шли в рамках политики постепенного распространения контроля Приштины на север Косова в сербскую его часть. Такой подход негласно поддерживается западными странами», — считает Энгельгардт.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель заявил, что Косово, чувствуя поддержку США и государств ЕС, действует более свободно, без оглядки на реакцию другой части международной общественности. При этом события 13 октября аналитик назвал «электоральным спектаклем перед выборами».

«Дело в том, что в Косове в ближайшие дни должны пройти местные выборы, и правительству Альбина Курти, которое сейчас возглавляет Косово, крайне необходимо показать, мягко говоря, что оно борется за восстановление власти Приштины на всей территории мятежного края», — пояснил эксперт.

При этом он отметил, что сам Курти — очень сложный собеседник не только для Сербии, но и для США с ЕС.

«Он человек, с которым очень трудно договориться. По этой причине Вашингтон и Брюссель обходятся с ним, можно сказать, бережно. Западу надо как-то легитимизировать операцию по отделению Косова от Сербии, по этой причине США и ряд других стран продолжают настаивать на независимости Косова и вкладываются в косовскую обороноспособность», — сказал Кандель.

Город Звечан

AP

Как спрогнозировал Энгельгардт, Вашингтон и страны Запада в сложившихся условиях могут лишь усилить своё давление на Белград.

«США и западные страны хотят, чтобы Сербия пошла на признание косовской независимости. При этом общая линия американской стороны и Брюсселя, нацеленная на поддержку косовского руководства и военных непризнанной республики, сохранится и, возможно, даже будет проводиться более интенсивно», — отметил эксперт.

Однако Сербия вряд ли поддастся этому давлению, поскольку подавляющее большинство её граждан настроены резко негативно в отношении признания независимости Косова, считает Кандель.