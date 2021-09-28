МИД России: ситуация в Косове развивается по сценарию «от плохого к худшему»

Короткая ссылка
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Москва с тревогой наблюдает за ситуацией в Косове, где события развиваются по сценарию «от плохого к худшему».
МИД России: ситуация в Косове развивается по сценарию «от плохого к худшему»
  • Reuters

«С тревогой фиксируем нарастание напряжённости в Косово, спровоцированной безответственными действиями косовоалбанских властей», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Захарова отметила, что с 20 сентября Приштина «фактически препятствует передвижению транспорта между преимущественно сербскими северными районами края и центральной частью Сербии».

В российском МИД подчеркнули, что в районе продолжается сосредоточение полицейских сил, стягивание спецназа, бронетехники и тяжёлого вооружения. 

«Насилию подвергаются мирные граждане, среди которых имеются пострадавшие. Несколько человек госпитализированы», — добавила Захарова.

По её словам, становится очевидно, что события развиваются по сценарию «от плохого к худшему».

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербские силы не входили на территорию Косова, соблюдая международные соглашения. По его словам, Белград выступает за мир.

24 сентября НАТО призвало Белград и Приштину приступить к немедленной деэскалации и началу диалога по Северному Косову.

Российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко по итогам поездки на линию разграничения отметил, что сербская сторона на административной линии с Косовом и Метохией ведёт себя ответственно и сдержанно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить