МИД России: ситуация в Косове развивается по сценарию «от плохого к худшему»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Москва с тревогой наблюдает за ситуацией в Косове, где события развиваются по сценарию «от плохого к худшему».

«С тревогой фиксируем нарастание напряжённости в Косово, спровоцированной безответственными действиями косовоалбанских властей», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Захарова отметила, что с 20 сентября Приштина «фактически препятствует передвижению транспорта между преимущественно сербскими северными районами края и центральной частью Сербии».

В российском МИД подчеркнули, что в районе продолжается сосредоточение полицейских сил, стягивание спецназа, бронетехники и тяжёлого вооружения.

«Насилию подвергаются мирные граждане, среди которых имеются пострадавшие. Несколько человек госпитализированы», — добавила Захарова.

По её словам, становится очевидно, что события развиваются по сценарию «от плохого к худшему».

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербские силы не входили на территорию Косова, соблюдая международные соглашения. По его словам, Белград выступает за мир.

24 сентября НАТО призвало Белград и Приштину приступить к немедленной деэскалации и началу диалога по Северному Косову.

Российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко по итогам поездки на линию разграничения отметил, что сербская сторона на административной линии с Косовом и Метохией ведёт себя ответственно и сдержанно.